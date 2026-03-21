Fruktträdsbeskärare - säsong 2026
Djupeskog Trädfällning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Norrtälje Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Norrtälje
2026-03-21
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Djupeskog Trädfällning AB i Norrtälje
Om jobbet
Djupeskog Trädfällning söker en fruktträdsbeskärare under säsongen 2026, med start enligt överenskommelse. Hos oss får du arbeta praktiskt och varierat med fruktträd, både självständigt och i team.
Vi är ett väletablerat företag med över 10 års erfarenhet inom trädfällning, beskärning och trädvård. Vi utför uppdrag hos privatpersoner, företag och föreningar i Roslagen, Uppsala och norra Stockholm.
Dina arbetsuppgifter
Som fruktträdsbeskärare hos oss får du:
Ansvara för beskärning och skötsel av fruktträd
Plantera och utföra enklare trädvårdsarbeten
Arbeta med maskiner och utrustning, som släp och flismaskin
Sköta löpande underhåll av maskiner och redskap
Vi söker dig som är
Självgående, noggrann och ansvarstagande
Punktlig och professionell i kundkontakt
Fysiskt stark, uthållig och trivs med utomhusarbete i alla väder
Krav
Utbildning inom trädbeskärning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Praktisk erfarenhet av fruktträdsbeskärning
B-körkort
Meriterande (men inte krav)
Grönt Kort i fruktträdsbeskärning (Riksförbundet Svensk Trädgård) eller motsvarande
Motorsågskörkort A
BE-körkort
Vi erbjuder
Varierade uppdrag och möjlighet till vidareutbildning
Ett mindre, sammansvetsat team
Konkurrenskraftig ersättning
Moderna maskiner och utrustning
Plats
Utgångspunkt: Norrtälje
Uppdrag även i hela Roslagen, Uppsala och norra StockholmSå ansöker du
Är du den vi söker?
Skicka CV och personligt brev till jobb@djupeskog.se
Skriv "Fruktträdsbeskärare" i ämnesraden.
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: jobb@djupeskog.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fruktträdsbeskärare". Arbetsgivare Djupeskog Trädfällning AB
https://djupeskog.se/
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Andreas Åkerlund jobb@djupeskog.se
9811796