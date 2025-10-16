Frukostvärd 25%
Hotel Fratelli vid Soltorget i Karlstad öppnade för gäster i april 2024. Gästen som besöker oss söker en upplevelse utöver det vanliga, en upplevelse med det lilla extra, där maten och drycken står i fokus och där värdskapet inte går att missa. Med vår passion för mat och vin vill vi guida våra gäster genom en resa av smaker och dofter. Våra ambitioner är högt ställda och vi vill att våra medarbetare ska leverera värdskap i världsklass varje dag och skapa en atmosfär som ska kännas som hemma för både gäster och personal.
Är du en morgonmänniska med passion för service? Då är det dig vi letar efter! Vi söker en engagerad frukostvärd som kan göra våra gästers morgnar minnesvärda. Som frukostvärd kommer du att ha en central roll i att skapa en positiv och välkomnande atmosfär för våra gäster under deras viktigaste mål på dagen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att erbjuda en service utöver det vanliga. Du kommer att vara ansvarig för att se till att frukostbuffén både är välfylld och presenterad på ett inbjudande sätt. Genom att vara uppmärksam på gästernas behov och önskemål kommer du att bidra till en trivsam frukostupplevelse.
Vi söker dig som har erfarenhet av servicearbete, helst inom hotell- eller restaurangbranschen. Du är en teamspelare med god kommunikationsförmåga och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Flexibilitet och möjlighet att arbeta under morgnar och helger är en förutsättning.
Vi ser fram emot din ansökan. För den här tjänsten kommer vi att rekrytera löpande, så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Start: November
Omfattning: 25%, varannan helg
