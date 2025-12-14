Frukost profil på Nomad Gastrobar

Paradiskompaniet AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå
2025-12-14


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Paradiskompaniet AB i Luleå

Nu söker vi någon till vår frukost på vår nya restaurang vid First camp Luleå. Du kommer vara en av våra frukost profiler.
På Nomad har vi frukost, lunch, middag, konferenser, bröllop, klubb och allt där i mellan. Bistrokänsla fast större.

Publiceringsdatum
2025-12-14

Dina arbetsuppgifter
Göra och förbereda frukost
Kundservice
Hantera betalningar
Hålla rent och snyggt i arbetsområdet

Du behöver:
Erfarenhet av cafe restaurang eller liknande servicearbete
Vara social serviceinriktad person
Vara flexibel gällande arbetstider vilka inkluderar kvällar och helger

Du får:
En rolig och kreativ arbetsmiljö i en ny och modern restaurang.
Bli endel av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.

Låter det som dig? Skicka en ansökan!
Vi ser fram emot träffa dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: Paradisetkarlsvik@gmail.com

Arbetsgivare
Paradiskompaniet AB (org.nr 556569-9864)
Arcusvägen 110 (visa karta)
975 94  LULEÅ

Arbetsplats
Nomad

Jobbnummer
9643341

Prenumerera på jobb från Paradiskompaniet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Paradiskompaniet AB: