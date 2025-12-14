Frukost profil på Nomad Gastrobar
2025-12-14
Nu söker vi någon till vår frukost på vår nya restaurang vid First camp Luleå. Du kommer vara en av våra frukost profiler.
På Nomad har vi frukost, lunch, middag, konferenser, bröllop, klubb och allt där i mellan. Bistrokänsla fast större.Publiceringsdatum2025-12-14Dina arbetsuppgifter
Göra och förbereda frukost
Kundservice
Hantera betalningar
Hålla rent och snyggt i arbetsområdet
Du behöver:
Erfarenhet av cafe restaurang eller liknande servicearbete
Vara social serviceinriktad person
Vara flexibel gällande arbetstider vilka inkluderar kvällar och helger
Du får:
En rolig och kreativ arbetsmiljö i en ny och modern restaurang.
Bli endel av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.
Låter det som dig? Skicka en ansökan!
Vi ser fram emot träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: Paradisetkarlsvik@gmail.com Arbetsgivare Paradiskompaniet AB
(org.nr 556569-9864)
Arcusvägen 110 (visa karta
)
975 94 LULEÅ Arbetsplats
Nomad Jobbnummer
9643341