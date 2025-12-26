Frukost och housekeeping
2025-12-26
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 28 bäddar fördelat på 11 tält, 1 eventtält för grupp och konferens, 1 restaurang/bar, 1 café/reception, 1 kök, 1 aktivitetsavdelning.

Om tjänsten
Vi söker dig som kan hantera skilda uppgifter, då du är en väsentlig del av vårt team!
Positionen är både städ och frukostbiträde i ett. Detta betyder att du är en del av surflogiets frukostteam, och ansvarar för att frukosten är färdig till våra tälthotell gäster på utsatt tid. Du är även en del av städteamet, och både innan och efter frukosten har du några enklare städ moment för att hjälpa städet.
Du är den första som våra gäster möter på morgonen så det är viktigt att du är trygg och lugn med ett utpräglat service mindset. Du har även ett öga för detaljer är nogran och andas service!
Tjänsten är heltid och du jobbar 06:30 -15:00, i period -september.
Du kommer bli en del av ett väldigt glatt och positivt gäng som jobbar tätt tillsammans, vi brinner för kundbemötande och vill att alla ska trivas.
Som anställd finns det mycket skoj att ta del av!
Kom och va en del av vår sommarsäsong 2021.
Om dig:
• Du älskar ordning och reda.
• Du har en stark blick för detaljer.
• Du är vänlig och hjälpsam
• Du kan jobba i ett högt tempo när det krävs

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
För enkelhetens skull använd formuläret på våran hemsida under fliken "work"
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FRUKOST-HOUSEKEEPING 2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Surflogiet AB
Eskelhem Toftavägen 374 (visa karta
622 66 GOTLANDS TOFTA Jobbnummer
