Frontendutvecklare till Globalt Möbelföretag i Malmö
2025-08-25
Är du en frontendutvecklare med passion för användarupplevelse, problemlösning och moderna arbetssätt? Här får du möjlighet att bygga digitala produkter från grunden och lösningar som används dagligen av både kunder och medarbetare. I en miljö där kvalitet, prestanda och användarnära design står i fokus, får du chansen att utvecklas i din roll som frontendutvecklare!
OM TJÄNSTEN:
En central del av rollen är att vara med och bygga checkout-lösningar som används av både kunder och medarbetare. Du är delaktig i hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt, och jobbar nära UX-designers och produktägare i ett tvärfunktionellt team. Arbetet sker i en modern teknisk miljö där teamet gemensamt ansvarar för att identifiera behov, ta fram lösningar och säkerställa att produkterna håller hög kvalitet. Det innebär att du inte bara bygger användarvänliga gränssnitt utan också arbetar med att optimera prestanda, säkerhet och skalbarhet i det du utvecklar. I rollen används främst JavaScript och React.
Det kommer vara inom ett område man utvecklar Checkout kassorna både ur ett användarperspektiv (kund och medarbetare) och ur ett tekniskt perspektiv. Man är med och bygger gränssnittet i de system användaren möter. Det handlar ofta om att bygga helt nya lösningar från grunden, tillsammans med ett nystartat team, vilket ger möjlighet till stort inflytande. Det är viktigt att ha ett kvalitetstänk och förstå hur lösningarna fungerar i ett större tekniskt sammanhang, inklusive enklare moln- och infrastrukturfrågor.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Bygga användargränssnitt för både kund- och interna system.
Delta i hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig lösning.
Utveckla och underhålla checkout systemet som används av både kunder och medarbetare.
Säkerställa hög prestanda, säkerhet och skalbarhet i lösningarna.
VI SÖKER DIG SOM:
Har relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning.
Har arbetat minst två år som frontendutvecklare.
Har mycket goda kunskaper i JavaScript och React.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som extern.
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av molnlösningar (särskilt GCP).
För att trivas i rollen tror vi att du som person är initiativtagande, nyfiken och en lagspelare. Då du kommer att ha daglig kontakt med interna aktörer i andra team ser vi vidare att du är kommunikativ och flexibel samt är orädd att ta dig an nya, varierande arbetsuppgifter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter ett antal månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: heltid.
Start: enligt överenskommelse.
Placering: Malmö
Lön: Marknadsmässig månadslön.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
