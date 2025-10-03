Frontendutvecklare inom E-handel
WGR e-handel AB / Datajobb / Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Visa alla jobb hos WGR e-handel AB i Hudiksvall
Tycker du det låter lockande med ett fritt och varierande arbete, där du själv kan välja uppdrag och planera din dag? Lockas du av att arbeta frontendutveckling för en de största e-handelsleverantörerna på marknaden? Vi söker just nu en Frontend-utvecklare som vill bidra på en spännande tillväxtresa!
Vi är en etablerad e-handelsplattform i tech-branschen, där AI, digitalisering och nya köpbeteenden driver utvecklingen framåt i snabb takt. Här får du jobba med en produkt som gör verklig skillnad för företag och vara en del av en framtidsbransch som ständigt rör sig framåt.
Hos oss blir du en del av ett företag med stark drivkraft framåt, där innovation, flexibilitet och kundfokus står i centrum. Vi tror på frihet under ansvar, och på att ge dig utrymme att påverka och utvecklas i din roll. Självklart erbjuder vi också konkurrenskraftiga villkor, kollektivavtal och generösa förmåner!
Din framtida roll
Allt börjar med en designskiss. Eller egentligen börjar det med försäljning, men så småningom kommer skissen. Och när vi har en designskiss, det är då du kommer in och hjälper till att lägga på den snygga ytan på våra kunders nätbutik. Som frontend-utvecklare hos oss arbetar du alltså framförallt med att anpassa våra kunders butik efter deras önskningar och behov. Du väljer och utför oftast uppdrag själv, samtidigt finns alltid dina kollegor till hjälp och stöd. Vi arbetar nära våra kunder och uppdragen innefattar därför vanligtvis direktkontakt med kunder via mail, telefon eller i möten.
Dina arbetsuppgifter består primärt av att:
Implementera design utifrån framtagen skiss
Hjälpa våra befintliga kunder att utvecklas genom stora och små frontend- och/eller UX-uppdateringar
Stötta internt med din kunskap i Frontend-relaterade frågor.
Produkten du kommer att jobba med
WGR e-handel är idag en av de största e-handelsleverantörerna i Sverige. I dag har vi över 2 700 webbutiker i gång och vi hjälper våra kunder att starta, driva och anpassa sin e-handel inom ett stort spektrum av branscher. Detta gör att du som medarbetare hos oss får väldigt varierande arbetsuppgifter.
Vem söker vi?
Vi söker dig med utbildning eller arbetslivserfarenhet inom Frontend / UI / UX.
På WGR brinner vi för kunden, vilket vi hoppas att du också gör. För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är kvalitetsmedveten, duktig på kundrelationer och har en förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt.
Vi tror att det här stämmer in på dig:
Du har goda kunskaper i HTML, CSS, Javascript och PHP
Du kan kommunicera väl både på svenska och engelska, i såväl tal som text
Om du dessutom har kunskaper inom SQL, GIT, LESS och jQuery är det meriterande men inget krav. Det är även ett stort plus om du har erfarenhet inom E-handel och/eller webbdesign!
Lön: Månadslön Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid Start: När det passar oss båda Placering: Hudiksvalls finaste kontor Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att lära känna dig!
Ansökan och kontakt
Du söker tjänsten genom att bifoga CV, linkedin-profil eller beskriva din erfarenhet i angivet fält. I denna process tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vänta därför inte med din ansökan. Vid frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta vår Engineering Manager Peter Koch (peter.koch@visma.com
) eller HR Manager Susanna Wroblewski (susanna.wroblewski@visma.com
)
I den här rekryteringsprocessen har vi gjort våra val kring samarbetspartners. Därför undanber vi oss vänligt men bestämt samtal och mejl från säljare och rekryteringsföretag.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WGR e-handel AB (org.nr 556993-3087)
(org.nr 556993-3087), https://wikinggruppen.se/ Arbetsplats
WGR e-handel Kontakt
Susanna Wroblewski susanna.wroblewski@visma.com Jobbnummer
