Frontend-utvecklare - arkitektur & prestanda (deltid)
2025-08-21
Vill du ta tekniskt ansvar och bygga en snabb och hållbar frontend - på deltid?
Vi söker en frontend-utvecklare med stark teknisk kompetens och intresse för arkitektur till en flexibel deltidsroll i vårt team med placering i Linköping alt Stockholm. Tjänsten lämpar sig väl för dig som är student på högre nivå inom systemutveckling eller som arbetar som konsult och vill engagera sig i ett långsiktigt projekt med samhällsnytta.
Du kommer arbeta med struktur, prestanda och robusta integrationer - i nära dialog med backend och produktledning.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
• Utveckla frontend i React/Next.js med fokus på struktur och prestanda
• Arbeta med state management och kodorganisation
• Integrera mot backend och databaser via API (t.ex. Supabase)
• Optimera laddningstider, caching och rendering
• Bidra till interna tekniska riktlinjer, testning och dokumentation
Kompetenser
• God erfarenhet av React och Next.js
• Vana att arbeta med API-integrationer och state management
• Grundläggande förståelse för webbaritektur och prestandafrågor
• Förmåga att skriva strukturerad och testbar kod
Meriterande
• Erfarenhet av CI/CD, devops eller molntjänster
• Kunskap om säkerhet i webbtjänster
• Intresse för backendnära utvecklingDina egenskaper
• Du är noggrann, analytisk och självgående
• Du gillar tekniska utmaningar och strukturerade lösningar
• Du är prestigelös och bidrar till ett gott samarbetsklimat
Vårt erbjudande till dig
En flexibel roll i ett teknikdrivet team där du får påverka och bidra till lösningar som gör verklig nytta. Hos oss arbetar du i en miljö där teknik, utbildning och innovation möts. Du får stöd och förtroende att växa, oavsett om du är i början av karriären eller redan erfaren.
Om projektet Kentaur
Kentaur är Tellusgruppens AI-satsning inom skolan - ett projekt som kombinerar kraften i OpenAI-teknologi med pedagogisk expertis. Syftet är att minska den administrativa bördan för lärare, skapa smarta assistansverktyg och bidra till ett mer hållbart yrkesliv inom utbildning.
I rollen kommer du att arbeta nära kärnan i projektet - att bygga skalbar, säker och prestandaoptimerad frontend för Kentaurs AI-baserade applikationer.
Om Tellusgruppen
Tellusgruppen är moderbolag i en koncern som driver och utvecklar högkvalitativa bolag inom utbildning och barnomsorg. Vi är huvudman för 28 förskolor och sju grundskolor, samt erbjuder barnpassning och undervisningstjänster.
Vårt mål är att bidra till utbildningssektorn med lönsamma, innovativa och samhällsviktiga tjänster - där teknik spelar en allt större roll.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Tjänsten kan kombineras med studier eller annan deltidsverksamhet.
Kontaktperson: Jessica Malmberg jessica.malmberg@tellusgruppen.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Tellusgruppen AB
