Front Desk Manager
2025-09-26
Vi på House of Aesthetics i Malmö söker nu en Receptionist/Manager.
Som Receptionist/Manager blir du företagets ansikte utåt och ansvarar för att våra kunder alltid får ett professionellt och varmt bemötande. Rollen innebär mer ansvar än en traditionell receptionisttjänst och kräver både struktur, servicekänsla och initiativförmåga.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Ta emot och assistera kunder på plats samt via telefon och mejl
Ansvara för bokningar och schemaläggning
Hantera inköp av produkter och material
Sköta löpande kundkontakt och uppföljningar
Delta i och driva marknadsföringsinsatser, både digitalt och på plats
Vara en del av den dagliga driften och bidra till en positiv arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kundservice och administration
Är strukturerad, självgående och van att ta ansvar
Har god dator- och systemvana
Är serviceinriktad och trivs i en social roll
Har intresse för skönhet och estetik (meriterande men ej krav)
Vi erbjuder:
En ansvarsfull och varierande tjänst i ett växande företag
En arbetsplats med högt tempo och god sammanhållning
Möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med oss
Omfattning: Heltid, Vikariat
Plats: House of Aesthetics, Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: anna.houseofaesthetics@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare House Of Aesthetics Sweden AB
Östra Tullgatan 4
211 28 MALMÖ
Anna Matanovic anna.houseofaesthetics@hotmail.com
