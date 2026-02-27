Frivårdsinspektör till Frivården Malmö
2026-02-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Malmös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/malmo/#verksamhet
Läs mer om frivården: https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-straff-i-frivarden/
Se filmer hur det är att arbeta som frivårdsinspektör hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/frivardsinspektor/
Går du vidare i processen kommer Frivården Malmö ha en informationsträff den 31/3 mellan 18-19 för mer information om tjänsten. Intervjuer är beräknade att hållas med start vecka 15.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter som ställts under övervakning samt klienter dömda till skyddstillsyn. Du ansvarar för dina egna ärenden och kommer ha samtals- och klientkontakt i det dagliga arbetet. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja och samhällstjänst, ungdomsövervakning samt även de klienter som verkställer på anstalt. Arbetet inom frivården består bland annat av att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten.
I rollen deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade handläggarsamtal utifrån metoden KRIMSTICS, som är ett arbetssätt som kombinerar strukturerade riskbedömningar med en samtalsmetod som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd, vilket innebär att dokumentation, hantering av misskötsamhet samt administration är en del av arbetet förutom klientsamtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta strukturerat utifrån lagstiftning, är bekväm i ett klientnära arbete som består av både många och över tid långa, samtalskontakter där du arbetar med evidensbaserade insatser för att förebygga återfall i brott samt myndighetsutövning. Du är trygg, stabil och har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme, integritet och ett strukturerat arbetssätt. Som frivårdsinspektör behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis socionom, beteendevetare, kriminolog eller jurist alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Erfarenhet av myndighetsutövning
* Erfarenhet av utredningsarbete
* Erfarenhet av arbete med dokumentation och ärendehandläggning
* Erfarenhet av säkerhetsarbete
* Relevanta språkkunskaper
* B- körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
