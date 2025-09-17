Fritidssamordnare på Fritidsbanken
Fritidsbanken är som ett bibliotek för sport- och friluftsprylar, här kan du låna utrustning för en aktiv fritid utan kostnad.
Vårt sortiment inkluderar allt från skidor, skridskor och tält till bollar, fiskeutrustning och hjälmar. Grundtanken är enkel - ge oanvänd utrustning nytt liv och främja en aktiv livsstil.
Vi letar efter dig som vill ha en meningsfull roll där du leder och inspirerar andra till rörelse och återbruk.
För att trivas här behöver du vara flexibel, självgående och lösningsfokuserad. Att kunna göra adekvata prioriteringar är en nyckelkompetens. Du kommer också vara delaktig i att utveckla verksamheten för att hitta nya arenor och forum där vi kan sprida vårt budskap.
Arbetet är fysiskt krävande i och med ständig hantering av utrustning som kan vara både tung och otymplig.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med en arbetsledare och ytterligare två Fritidssamordnare planerar, utvecklar och deltar du i verksamheten. I tjänsten ingår bemanning av Fritidsbankens lokaler på Kronoparken och Våxnäs. Där tar du emot låntagare som du hjälper att hitta och prova ut rätt utrustning till. Du servar och ser över det som lämnas in och registrerar och följer upp utlån och artiklar. Arbetet är fysiskt krävande i och med ständig hantering av utrustning som är både tung och otymplig.
Den uppsökande delen av verksamheten kan innebära att ta emot grupper, leda aktivitet, etablera och driva verksamhet på en tillfällig plats för en dag, med de transporter och den exponering av idrotts- och friluftsutrustning som behövs för aktiviteten.
Kvällstjänstgöring förekommer regelbundet. Helgtjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning med inriktning inom fritid/pedagogik, alternativt arbetslivserfarenhet inom sporthandel eller friluftsliv som vi bedömer som likvärdigt.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du besitta stor kunskap inom många idrottsområden såväl inom materialkunskap som utövande. Det är meriterande om du har erfarenhet av service inom restaurang eller butiksarbete. Du behöver även ha god datavana.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för rörelse, idrott och friluftsliv i alla former. Du kan inspirera och uppmuntra andra att upptäcka rörelseglädje och nya möjligheter med den utrustning Fritidsbanken kan erbjuda.
Du behöver vara bekväm med att leda aktiviteter och tala inför grupper i alla åldrar och du är utrustad med en stor portion servicekänsla. För att trivas hos oss behöver du vara en positiv lagspelare som tar egna initiativ.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska eftersom många av våra kunder är utbytesstudenter. B-körkort är ett krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för att hitta rätt lagspelare till oss!
Rekryteringen kommer ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus.
Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.
Verksamhetsområdet Mötesplatser omfattar kommunens fritidsgårdar, parklekar, aktivitetshus, seniorernas hus, Ungdomens hus, Kronoteket, Fritidsbanken samt sporthallen Fröding arena. Inom verksamhetsområdet finns också en normbrytande mötesplats; Våga och en HBTQ+-mötesplats; Bfree.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
