Fritidssamordnare
2025-09-29
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
Vill du vara med och skapa meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning? Vi söker dig som vill göra skillnad varje dag.
Som fritidssamordnare hos oss får du en nyckelroll i att planera, samordna och genomföra fritidsaktiviteter för våra barn/ungdomar, men även vuxna inom LSS. Du arbetar nära både personal och externa aktörer för att skapa ett varierat och inkluderande utbud av aktiviteter som främjar delaktighet, glädje och utveckling. Du kommer även jobba enskilt med barn/ungdomar som ledsagare.
* Vara samordnare för fritidsgruppen inom LSS
* Planera och genomföra fritidsaktiviteter utifrån barnens/ungdomarnas behov och önskemål
* Samverka med föreningar, kulturaktörer och andra externa samarbetspartners
* Stärka barnens/ungdomarnas självständighet och delaktighet i samhället
* Dokumentera och följa upp aktiviteter
* Vara ett stöd för personal i fritidsfrågor
* Kommer att jobba aktivt med enskilda barn/ungdomar med ledsagning, men behöver även lära känna hela familjen.Kvalifikationer
* Har relevant utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller liknande, eftergymnasial utbildning
* Har erfarenhet av arbete inom LSS, med personer med funktionsnedsättning
* Förmåga att skapa struktur, bygga relationer och se möjligheter
* God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* B-körkort
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
