Fritidspedagog
2025-08-26
Särö Montessoriskola söker en engagerad fritidspedagog för en 80% tjänst med start november eller enligt överenskommelse.
Här arbetar du i en liten, dynamisk organisation där samarbete, närhet och gemenskap står i fokus. Samtidigt behöver du trivas med att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Tillsammans med två kollegor ansvarar du för fritidshemsverksamheten för elever i förskoleklass till åk.5 och ingår i ett arbetslag som samarbetar och planerar verksamheten tillsammans.
Undervisningen i fritidshemmet ska utveckla elevernas förmåga att lära tillsammans med andra genom olika arbetssätt. Du ska vilja vara med och utveckla verksamheten utifrån mål samt styrdokument. Under skoldagen finns du med som stöd och hjälp i klassrummen.
Flexibilitet är ett nyckelord, då vi alltid ställer upp för varandra och hjälps åt när det behövs. Känns detta som en arbetsmiljö där du skulle trivas? Då ser vi gärna att du söker tjänsten!
Om Särö montessoriskola
Särö Montessoriskola är en ideell förening som startade 1988 av en handfull engagerade vårdnadshavare med ett intresse för montessoripedagogik.
Lokalerna var från början en bondgård med anor från 1700-talet, nu ombyggda för att passa verksamhetens ändamål, men med den ursprungliga känslan kvar.
Utanför skolbyggnaden finns en stor härlig trädgård med fruktträd, växthus och grönsaksland samt en lekplats som inbjuder till lek och bus.
Särö Montessoriskola består av förskola, grundskola och fritidshem som tillsammans skapar en enhet, med ambitionen att vara en trygg, rolig, utvecklande verksamhet med kunskapsinlärning i fokus.
"När barnen slutar på Särö Montessoriskola är ambitionen att de är trygga, har en stark tro på sin förmåga, är nyfikna på omvärlden och väl rustade för vidare utbildning". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: administrationen@saromontessori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidspedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Montessoriskolan Daggdroppen
Idrottsgången 21 (visa karta
)
429 44 SÄRÖ Arbetsplats
Särö Montessoriskolan Kontakt
