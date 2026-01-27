Fritidsledare till Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Oskarshamn Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Oskarshamn
2026-01-27
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun i Oskarshamn
, Kalmar
eller i hela Sverige
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vill du vara med och skapa en meningsfull, trygg och inkluderande fritid för unga? Vi söker ungdomshandledare/fritidsledare (timanställning/vid behov) till vår fritidsgårdsverksamhet - en verksamhet som består av tre fasta fritidsgårdar och en mobil verksamhet.
Vi arbetar i nära samverkan med kommunens högstadieskolor. Dagtid finns vi på plats där vi ansvarar för elevcafeteria och rastverksamhet, och kvällstid bedriver vi öppen fritidsgård och gruppverksamhet. Vi samarbetar dessutom brett med andra aktörer både inom och utanför kommunen.
Som ungdomshandledare/fritidsledare blir du en viktig del i kommunens samlade arbete för barn och unga - med fokus på ungas delaktighet, ungdomsdemokrati och trygghet.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
I rollen som ungdomshandledare/fritidsledare arbetar du nära målgruppen och bidrar till att skapa en verksamhet som är relevant, trygg och inspirerande. Du vikarierar vid ordinarie personals frånvaro och arbetar enligt fastställt schema dagtid, kvällar och lördagar.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
möta ungdomar i öppen verksamhet och skapa en trygg och välkomnande miljö
planera och genomföra aktiviteter utifrån ungas intressen och behov
stötta och uppmuntra ungdomars egna idéer och initiativ
ansvara för elevcafeteria och bidra till en positiv rastverksamhet på högstadieskola
driva eller delta i gruppverksamhet samt trygghets- och delaktighetsfrämjande insatser
samverka med skolor, kollegor och andra interna/externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som har ett engagemang för ungdomars utveckling och som vill bidra till en trygg fritid och en meningsfull vardag för unga i Oskarshamn. Krav med avslutad gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Det är meriterande om du har Fritidsledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Personlig lämplighet värderas högt. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
* positiv, kreativ och lösningsorienterad
* trygg i att arbeta i en miljö som är varierande och stundtals utmanande
* engagerad i att stötta och motivera unga samt ta tillvara deras idéer
* strukturerad och har lätt för att organisera och planera, både självständigt och tillsammans med andra
* en lagspelare med god samarbetsförmåga och som trivs med samverka.
Välkommen att bli en del av en verksamhet där du gör skillnad varje dag.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret. För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301905". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef ungdomsenheten
Ann-Sofie Lagercrantz ann-sofie.lagercrantz@oskarshamn.se 010-356 00 00 Jobbnummer
9705960