Fritidscoach till UNG FBG
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Falkenberg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Falkenberg
2025-10-29
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid. Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen är kommunens tredje största förvaltning. Vi är 180 anställda med ett brett ansvarsområde inom fastighet och projekt, gata och trafik, hamn, park och kust, anläggning och bad, öppen ungdomsverksamhet, fritid LSS, föreningsstöd, bibliotek, kulturskola, museum och offentlig konst samt konsument- och budgetrådgivning. Är du engagerad och coachande?
Har du erfarenhet av att jobba med människor inom LSS?
Har du social utbildning?
Har du ett eget driv och stor ansvarskänsla?
Är du tekniskt lagd och kultur/sport kunnig?
Kan du ordna events?
Då skall du söka denna tjänst! Du kommer arbeta som fritidscoach inom vår LSS verksamhet och stödja den öppna ungdomsverksamheten vid behov! Metodiken öppen ungdomsverksamhet har som grund och utgångspunkt att stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter målgruppens eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Det innebär att de skall vara delaktiga i verksamhetens alla steg från idé, planering och förarbete till genomförandet och utvärderingen. Verksamheten vänder sig mot, dem som har LSS (även vuxna) och unga 12-20 år i hela kommunen. Falkenbergs kommun ingår även i nätverket KEKS. Du kommer att vara placerad på en av våra mötesplatser, ha ansvar för programplanering, funkisfestival och pluspolarkortets administration. Arbetet är självständigt men det är flera handledare med från socialtjänsten så du är aldrig helt ensam vid arrangemang. Det är tät kontakt med gruppboenden och brukare.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Som fritidscoach i Falkenbergs kommun kommer du att arbeta med utgångspunkt i delaktighet, inflytande och lärande. Detta innebär att du ska stimulera och stödja
aktiviteter som bygger på och förutsätter målgruppens eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Tillsammans med gruppen arrangerar och utvecklar du verksamheten som bedrivs på eftermiddagar, kvällar och helger. Du hjälper till att coacha och skapa en meningsfull fritid. I uppdraget ingår att planera höst, vinter, vår och sommarprogram. Arrangera funkisfestival. Ha utbyten och samverkan internt och externt. Kunna hålla i arrangemang av olika slag. Allt efter gruppens önskemål och driv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare, socialpedagog eller annan social utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du har tidigare arbetslivserfarenhet av yrket eller annan erfarenhet av socialt eller hälsofrämjande arbete som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser gärna att du har förståelse för och vana av att använda sociala medier som medel och verktyg. Övrig digital kunskap är meriterande eftersom denna del ökat i vårt yrke.
Som person är det viktigt att du är flexibel och lyhörd då arbetet innebär att du måste anpassa dig efter gruppens behov. Du är lösningsfokuserad då du hittar olika vägar och lösningar på dagens utmaningar och har en förmåga att skapa goda relationer. Du behärskar även svenska språket väl i både tal och skrift och B-körkort är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med LSS krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kompletterar den övriga arbetsgruppen på ungdom och inkludering.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286885 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Kontakt
Enhetschef Ungdom och inkludering
Camilla Hamnemo 0346-88 60 00 Jobbnummer
9580103