frisörer sökes

2025-09-18
Ledigt jobb som frisör på Salong Samras - Bli en del av vårt team!
Salong Samras söker engagerade och skickliga kvinnliga frisörer som brinner för yrket och vill vara en del av en väletablerad och framgångsrik salong. Vi har varit verksamma i över 22 år och drivs av en utbildad frisör mästare, passion för frisöryrket och våra kunder. Vi urför mesta dels slingor
Vad vi söker:
Utbildade kvinnliga frisörer som kan allt inom frisöryrket för kvinnor.
Du behöver kunna prata svenska för att kommunicera med våra kunder.
kunna arbeta på heltid och deltid
Vad vi erbjuder:
En trygg arbetsplats i hjärtat av Fatburs brunnsgata 29 .
God tillgång till kunder, tack vare vår starka närvaro inom marknadsföring och annonsering.
Möjlighet att utvecklas och arbeta med en frisörmästare med över 22 års erfarenhet.
En inspirerande och stöttande arbetsmiljö där vi fokuserar på kvalitet och service.
Vi söker dig som är passionerad, noggrann och vill skapa fantastiska upplevelser för våra kunder. Hos oss står kunden alltid i fokus, och vi hjälper varandra att nå nya höjder.
Ansök nu!
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till samraa.majeed@live.se
.Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Samras - där kvalitet och kreativitet möts!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
email
E-post: samraa.majeed@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Majeed, Samra
fatburs brunnsgata 29 (visa karta
)
118 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Majeed Samra Jobbnummer
9516089