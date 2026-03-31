Frisör sökes
Vi söker en kreativ och serviceinriktad frisör som vill bli en del av vårt team!
Vår salong är nyligen renoverad och erbjuder en fräsch, modern och trivsam arbetsmiljö för både personal och kunder.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Deltid eller heltid
Start så snart som möjligt
Arbete i en ljus och fräsch salong med god kundtillströmning
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör med gesällbrev (meriterande men ej krav)
Har erfarenhet och brinner för färg, klippning och kundservice
Är positiv, självständig och ansvarsfull
Gillar att arbeta i team och skapa god stämning i salongen
Vi erbjuder:
En fin och nyrenoverad arbetsplats
Trevliga kollegor och härlig atmosfär
Bra lönemodell enligt överenskommelse
Möjlighet att utvecklas och växa i yrketSå ansöker du
Skicka din ansökan och gärna portfolio eller bilder på tidigare arbeten till:gunes.kg@hotmail.com
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på:
076-0184249
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Klippotek AB
(org.nr 559405-0048)
Orions Väg 4 (visa karta
)
134 44 GUSTAVSBERG Kontakt
Salongansvarig
Ronja B. gunes.kg@hotmail.com 076-0184249 Jobbnummer
9831502