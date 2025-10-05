Frisör sökes

Vi söker en frisör med gesällbrev, valfri arbetstid mellan 50-100%. Vi är en salong med mycket färgningar. Lön enligt kollektivavtal. Salongen finns i Falu kommun. Den som färdiggjort frisörskola och söker arbete för att uppnå gesällbrev är också välkommen att söka. Varmt välkommen att höra av dig till oss!
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2025-11-04 SMS Tel 070-3306312 Anette så ringer jag upp! E-post: anetteeklund50@gmail.com
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisöranställning".