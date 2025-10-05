Frisör sökes

Salong Hårlocken, Anette Eklund / Hälsojobb / Falun
2025-10-05


Vi söker en frisör med gesällbrev, valfri arbetstid mellan 50-100%. Vi är en salong med mycket färgningar. Lön enligt kollektivavtal.
Salongen finns i Falu kommun.
Den som färdiggjort frisörskola och söker arbete för att uppnå gesällbrev är också välkommen att söka.
Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
SMS Tel 070-3306312 Anette så ringer jag upp!
E-post: anetteeklund50@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisöranställning".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Salong Hårlocken, Anette Eklund

Arbetsplats
Hårlocken Anette Eklund, Salong

Kontakt
Frisör/ägare
Anette Eklund
anetteeklund50@gmail.com
0703306312

Jobbnummer
9540849

