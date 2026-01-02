Frisör/Barberare
2026-01-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samos Barbershop AB i Jönköping
Frisör / Barberare sökes (Heltid) - Samos Barbershop
Samos Barbershop är ett växande företag och söker nu en frisör/barberare för heltidsanställning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Klippning, skäggtrimning och barberartjänster
Professionell kundservice och rådgivning
Säkerställa hög kvalitet och god kundupplevelseKvalifikationer
Utbildning och/eller erfarenhet inom frisör- eller barberaryrket
God känsla för kvalitet och detaljer
Serviceinriktad och ansvarstagande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Kontakt:
072-042 32 79samosbarbershop@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: samosbarbershop@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samos Barbershop AB
(org.nr 559286-4671)
Klostergatan 50 B (visa karta
)
553 35 JÖNKÖPING Kontakt
Samo Al-Asso samosbarbershop@gmail.com 0720423279 Jobbnummer
9667093