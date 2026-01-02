Frisör/Barberare

Samos Barbershop AB / Hälsojobb / Jönköping
Frisör / Barberare sökes (Heltid) - Samos Barbershop

Samos Barbershop är ett växande företag och söker nu en frisör/barberare för heltidsanställning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Klippning, skäggtrimning och barberartjänster
Professionell kundservice och rådgivning
Säkerställa hög kvalitet och god kundupplevelse

Kvalifikationer
Utbildning och/eller erfarenhet inom frisör- eller barberaryrket
God känsla för kvalitet och detaljer
Serviceinriktad och ansvarstagande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse

Kontakt:
072-042 32 79
samosbarbershop@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: samosbarbershop@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Samos Barbershop AB (org.nr 559286-4671)
Klostergatan 50 B (visa karta)
553 35  JÖNKÖPING

Kontakt
Samo Al-Asso
samosbarbershop@gmail.com
0720423279

Jobbnummer
9667093

