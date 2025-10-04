Frisör
Peter S Invest Group AB
2025-10-04
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Salong Create
Dam och herr Frisör sökes omgående Salong Create
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid/Deltidsjobb
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 1Publiceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
Språk
Meriterande
Svenska
Engelska
Om jobbet
Salong Create är en skönhetssalong som är belägen på stora gatan i Sigtuna. Vi erbjuder en rad olika skönhetsbehandlingar samt dam och herr frisering. Även håltagning i öronen görs på salongen. Gå in på hemsidan för en närmare presentation och inspiration av salongen.
Startsida | Salong Create - Din hårsalong i Sigtuna!https://salongcreate.se/
Har du det som krävs för att bli vår nästa frisör?
Du ska ha intresse för frisering
Du har en positiv inställning och nära till skratt.
Du är ansvarstagande, lojal, flexibel och gillar att arbeta självständigt.
Du kan bygga och utveckla starka kundrelationer.
Du är kreativ och serviceinriktad med kunden i fokus.
Du är noggrann och håller ordning och reda.
Du gillar att arbeta mot högt uppsatta mål.
Talar svenska flytande.
DIN BAKGRUND:
Har du en frisörutbildning, likvärdigt diplom eller likvärdiga meriter, skicka gärna din ansökan till oss. Du bör ha minimum 1-2 års erfarenhet som färdigutbildad frisör. Väldigt god förmåga att kommunicera på svenska, men gärna även goda kunskaper i engelska. Meriterande är dokumenterad kreativitet eller spetskompetens inom yrket.
VI SÖKER:
1 st erfarna dam och herrfrisörer med goda meriter, som även kan färga , slinga, samt allt vad yrket bär med.
Lön: sker enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Via mejl
E-post: Info@salongcreate.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peter S Invest Group AB
(org.nr 559163-0305), https://salongcreate.se/
Storagatan 43 (visa karta
)
193 30 SIGTUNA Jobbnummer
