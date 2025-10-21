Franska Skolan Göteborg söker vikarier

Studieförbundet Medborgarskolan / Grundskollärarjobb / Göteborg
2025-10-21


Vill du bli vikarie på Franska Skolan?
Franska Skolan Göteborg är en svensk skola med fransk profil i centrala Göteborg. Hos oss omges eleverna av det franska språket varje dag. Vi värnar om en nära kontakt mellan barn, vårdnadshavare och personal.

Skolan drivs som en ideell förening utan eget vinstintresse, med Medborgarskolan som huvudman. Alla eventuella ekonomiska överskott återinvesteras i verksamheten.

Vi söker dig som

• har stort hjärta som pumpar för goda relationer
• är lugn och empatisk med nerver av stål
• är lyhörd och uppmärksam med ögon i nacken
• är positiv och kreativ och kan trolla med knäna
• har god samarbets- och simultanförmåga, gärna med en bläckfisks armar
• kan uttrycka dig väl på svenska och är hyfsad på kroppsspråk

Placering
Landalagången 3 och/eller Molinsgatan 7

Vill du veta mer?
Kontakta oss på
franskaskolan@medborgarskolan.se | 031-13 37 50

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Efter överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studieförbundet Medborgarskolan

Arbetsplats
Medborgarskolan

Kontakt
Rektor
Ellenor Sinclair
ellenor.sinclair@medborgarskolan.se

Jobbnummer
9568071

