Franska Skolan Göteborg söker vikarier
2025-10-21
Vill du bli vikarie på Franska Skolan?
Franska Skolan Göteborg är en svensk skola med fransk profil i centrala Göteborg. Hos oss omges eleverna av det franska språket varje dag. Vi värnar om en nära kontakt mellan barn, vårdnadshavare och personal.
Skolan drivs som en ideell förening utan eget vinstintresse, med Medborgarskolan som huvudman. Alla eventuella ekonomiska överskott återinvesteras i verksamheten.
Vi söker dig som
• har stort hjärta som pumpar för goda relationer
• är lugn och empatisk med nerver av stål
• är lyhörd och uppmärksam med ögon i nacken
• är positiv och kreativ och kan trolla med knäna
• har god samarbets- och simultanförmåga, gärna med en bläckfisks armar
• kan uttrycka dig väl på svenska och är hyfsad på kroppsspråk
Placering
Landalagången 3 och/eller Molinsgatan 7
Vill du veta mer?
Kontakta oss påfranskaskolan@medborgarskolan.se
| 031-13 37 50
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Rektor
Ellenor Sinclair ellenor.sinclair@medborgarskolan.se Jobbnummer
9568071