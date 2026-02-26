Förvaltningshandläggare & Chefsstöd
Vill du ha en central roll där struktur, service och rättssäkerhet möts? Trivs du i gränslandet mellan politik, ledning och verksamhet - och vill bidra till att demokratins processer fungerar hela vägen ut i vardagen? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Uppdraget
Som förvaltningshandläggare och chefsstöd får du en nyckelroll i Omsorgsförvaltningens administrativa och styrande processer. Du arbetar nära omsorgsnämnden och förvaltningschef och bidrar till att beslutsfattande, dokumentation och uppföljning sker på ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt.
Uppdraget är brett och varierat och omfattar nämndadministration, diarieföring, arkiv- och informationshantering, juridiskt stöd samt utveckling av administrativa arbetssätt. I rollen som chefsstöd arbetar du både strategiskt och operativt med uppdrag som varierar över tid och anpassas efter verksamhetens behov.
Rollen utvecklas i takt med organisationens förändring, medborgarnas förväntningar och den ökande digitaliseringen - vilket gör uppdraget både dynamiskt och meningsfullt.
Ditt ansvar omfattar bland annat
• Säkerställa rättssäkra besluts- och informationsprocesser för nämnd och förvaltning
• Fungera som ett kvalificerat administrativt och juridiskt stöd till förvaltningschef
• Samordna och utveckla nämndsadministration, diarieföring och arkivhantering
• Ansvara för styrande dokument såsom delegationsordning, reglementen och informationshanteringsplan
• Leda och delta i strategiska utvecklings- och förbättringsprojekt
• Stötta och utbilda kollegor i administrativa arbetssätt, regelverk och system
• Bidra till hållbara, effektiva och långsiktiga rutiner inom förvaltningenPubliceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom juridik, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper om förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av liknande arbete inom kommunal eller offentlig förvaltning
• Erfarenhet av digitala ärende- och dokumenthanteringssystem
• Vana av att utveckla administrativa processerDina personliga egenskaper
Du är analytisk, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll. Du arbetar strukturerat, kommunicerar tydligt och skapar lätt förtroendefulla relationer. Du trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett sammanhang.
Vi ser att du trivs med att:
• hantera många parallella uppgifter
• arbeta serviceinriktat och pedagogiskt
• vara proaktiv och ta initiativ
• skapa ordning, kvalitet och tydliga strukturer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats där förtroende, ansvar, respekt och omtanke är en självklar del av vardagen. Hos oss får du bland annat friskvårdsbidrag, personalstödsprogram och möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter. För den här tjänsten krävs uppvisande av utdrag från misstanke- och belastningsregister innan anställning. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden.
Tillsammans skapar vi framtidens sociala tjänster och en verksamhet där vi gör skillnad för våra medborgares livskvalitet.
Välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
