Förvaltningscontroller
Göteborgs kommun / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-03-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi är Göteborg! Nu söker vi dig som vill ha en nyckelroll i en spännande och komplex förvaltning i ständig utveckling, med många kundorienterade tjänsteleveranser och politiska uppdrag!
Du kommer att stödja förvaltningsledningen i arbetet med att leda och styra förvaltningen genom etablerade lednings- och stödprocesser, men också bidra till att utveckla nya utifrån en förändrad omvärld, tillkommande lagstiftning och ambitionen om en effektiv administration.
Som förvaltningscontroller är du processledare och ansvarar för planerings- och uppföljningsprocessen samt för arbetet med intern styrning och kontroll. Du kommer att agera både styrande, stödjande, utvecklande och granskande och behöver därför känna dig bekväm med detta.
Exempel på arbetsuppgifter i denna roll är att strukturera, planera och samordna arbetet med budgethandling och verksamhetsplan samt att hålla ihop och effektivisera uppföljningsrapportering. I arbetet ingår att synka planering och uppföljning utifrån politiska mål och uppdrag samt kundernas behov av oss som tjänsteleverantör. Dessutom ansvarar du för och bidrar till en fungerande och ändamålsenlig internkontroll.
Du kommer också att genomföra utredningar samt ta fram analyser och beslutsunderlag. Som förvaltningscontroller är du vår kontaktperson mot stadsrevisionen och i valda delar också gentemot stadsledningskontoret. Du deltar i olika förvaltnings- och stadenövergripande nätverk och du har ett nära samarbete med förvaltningscontrollers på övriga förvaltningar.
Du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp, arbeta på uppdrag av förvaltningsdirektören men vara organisatoriskt placerad under avdelningschefen för Styrning- och stöd.
Om dig
Vi söker dig som har en universitetsutbildning inom ekonomi, offentlig förvaltning eller annat likvärdigt område. För uppdraget krävs längre erfarenhet av arbete med styrning och ledningsprocesser på strategisk nivå samt att du har arbetat på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete hos eller som tjänsteleverantör.
Som förvaltningscontroller behöver du att vara drivande, analytisk och strukturerad. För att lyckas väl i uppdraget behöver du vara nyfiken och förstå hur delar och helhet hänger ihop. Du har en stark kommunikativ förmåga och har styrkor kring att presentera information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett budskap på ett tydligt och tryggt sätt så att olika målgrupper får förutsättningar att förstå.
Du kommer att ha arbetsuppgifter av skiftande karaktär, från stadenövergripande och strategiska till operativa och rutinartade. Det gör att du ser det som enkelt att prioritera och planera samt ha en förmåga att lösa uppgifter snabbt både på egen hand och tillsammans med andra.
I det här jobbet kommer du att ha många kontaktytor och olika samarbeten så därför behöver du vara en person som är förtroendeingivande och har stor förmåga att etablera goda relationer. Publiceringsdatum2026-03-06Övrig informationOm företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Intraservice Kontakt
Stina Hall Hellqvist stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se 070-2960439 Jobbnummer
9782726