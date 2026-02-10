Förvaltningschef till Teknik och service
Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.se
Vi söker nu en förvaltningschef till Teknik och serviceförvaltningen. Förvaltningens ansvarsområden är fastighet, lokalvård, måltid, VA/gata och park/avfall. Som förvaltningschef ska du på ett målmedvetet och hållbart sätt fortsätta driva utvecklingen inom dessa områden. Du tycker om att hantera utmaningar och har fem enhetschefer till hjälp i din ledningsgrupp.
Kommunen står de närmsta åren inför stora och komplexa investeringar inom infrastrukturområdet och du kommer att leda detta arbete. Förvaltningen, som är ny sedan två år tillbaka, kräver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete och förmåga att använda resurserna så optimalt som möjligt. Vår verksamhet präglas av hög kompetens och utveckling för att möta framtidens krav. Vi hoppas att du vill vara med på resan!Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som förvaltningschef har du under din nämnd, ansvaret att leda förvaltningen, med ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Som förvaltningschef arbetar du på uppdrag av nämnden. Du har ansvaret för att samtliga ärenden som nämnden ska behandla är tillfredsställande beredda och utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter. I detta ligger att förvaltningschefen ska se till att underlagen till besluten är utformade på ett sakligt och opartiskt sätt samt baserade på professionell sakkunskap om det aktuella området.
I din roll som förvaltningschef är du direkt underställd och rapporterar till kommundirektör, där du även ingår i ledningsgrupp. Du har ett övergripande ansvar att leda och utveckla förvaltningens verksamhet enligt kommunens visioner och mål. I uppdraget ingår också att samverka med andra kommuner och myndigheter, delta i regionala nätverk och samverka med övriga förvaltningar i kommunen.
Du förväntas anpassa organisationen på ett hållbart sätt i förhållande till en ökad efterfrågan på kommunala tjänster då kommunen förväntas fortsätta växa kommande år. Du brinner för och vill arbeta långsiktigt med strategiska, förvaltnings- och kommunövergripande frågor där en hållbar, kunskapsbaserad och kvalitativ verksamhet med en ansvarsfull budgetutveckling står i fokus.
Vi erbjuder dig ett ansvarfullt arbete där du aktivt ska medverka till att utveckla kommunens verksamhet i nära dialog med teknik och servicenämnden.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill skapa förutsättningar för implementering av de politiska målen och vill leda strategisk förändring samtidigt som du agerar kostnadseffektivt på de utmaningar och möjligheter som är i verksamhetens omgivning och miljö.Kvalifikationer
* Examen från högskoleutbildning 3-5 år inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
* Bred erfarenhet och kunskap om service, teknik och samhällsutveckling på ledningsnivå
* Flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef och kvalificerad erfarenhet av ledarskap
* Erfarenhet av strategiskt arbete och god kunskap om lagar och förordningar som styr verksamhetsområdet
* B-Körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av att leda andra chefer
* Kvalificerad erfarenhet och kompetens inom hela eller delar av ansvarsområdet
* Erfarenhet av att leda under förändringsarbete
* Erfarenhet av att leda stora förändrings- och investeringsprocesser
Som person är du lugn, trygg och stabil i rollen som ledare. Du har förmågan att kommunicera internt som externt samt att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor inom området och har en modern syn på ledarskap. Genom ditt engagemang och din drivkraft får du andra att växa. Vi ser att du är handlingskraftig, resultatinriktad, har ekonomiskt sinnelag och med god social förmåga kan skapa goda kontakter.
Vi förutsätter att du är utvecklingsorienterad och har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du kan skapa förtroende hos medborgare och medarbetare samt har mycket god förmåga att samarbeta med den politiska ledningen och med fackliga organisationer.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
För dig som söker en tjänst som innebär arbete med eller där man kommer i kontakt med barn kommer du innan anställning att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten är säkerhetsklassad. Det innebär att du som svensk medborgare genomgår en säkerhetsprövning innan anställning.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
De sökande vi är intresserade av att bjuda in till intervju kommer att bli inbjudna till en första intervju den 9 mars, 11 mars eller 13 mars. De som vi väljer att gå vidare med kommer att bli inbjudna till en andra intervju den 9 april eller 13 april.
