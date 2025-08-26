Förvaltningschef för Samhällsbyggnadsservice
Åre kommun / Chefsjobb / Åre Visa alla chefsjobb i Åre
2025-08-26
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre kommun i Åre
, Östersund
, Stockholm
, Göteborg
, Bräcke
eller i hela Sverige
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Samhällsbyggnadsserviceförvaltningen består av avdelningarna Bygg, Miljö och Plan. Förvaltningen har ansvar för bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, bostadsanpassningsbidrag, strandskyddsdispens, detaljplaneprocessen (där planprogram ingår). Inom området miljö- och hälsoskydd görs tillsyn inom bland annat vatten- och avlopp och livsmedel samt handlägger inkommande ärenden i form av ansökningar, anmälningar, miljöolyckor eller synpunkter från allmänheten.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som Förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för Samhällsbyggnadsservice verksamhetsområde. Uppdraget innefattar bland annat planering, budget/resultat, personalledning och att systematiskt driva utvecklingsarbete. Du är direkt underställd kommundirektören, ingår i kommunens ledningsgrupp och leder även din egen ledningsgrupp inom förvaltningen. Initialt ingår även chefskap för planavdelningen, dock kommer det finnas möjlighet att forma organisationen tillsammans med berörda partner.
• Vad kan vi erbjuda?
Dagens Samhälle utsåg Åre kommun till Årets superkommun 2024 i kategorin småstads- och landsbygdskommuner med motiveringen att befolkningen har ökat 21 procent på 12 år. I Åre skapas jobb och den arbetsföra befolkningen växer.
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2024 att sätta befolkningsmålet till 2050 på 18 000 invånare. Det betyder att Åre kommun siktar på att öka befolkningen med cirka 5 500 invånare på 25 år, vilket är i linje med kommunens befolkningsökning de senaste tio åren.
Som förvaltningschef för Samhällsbyggnadsservice är du högst delaktig att se till att Åre kommun står redo för denna spännande tillväxtresa.
• Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss att du tillsammans med dina medarbetare sätter upp en strategisk plan för att möta de utmaningar vi står inför. Du kliver fram och har en proaktiv kommunikation med medborgare, politiker och andra aktörer som verkar i kommunen. Du omvärldsbevakar och håller dig uppdaterad inom verksamhetsområdet och säkerställer att vi följer lagar och regler.
I kommunens ledningsgrupp arbetar du utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv tillsammans med andra kommunledande funktioner för att möta framtida utmaningar. I ledningsgruppen har du en viktig roll i arbetet att fortsätta utveckla kommunen som organisation och arbetsgivare.
I denna roll är det viktigt att du motiveras av att leda i förändring, kan fatta komplexa och svåra beslut samtidigt som du håller samman teamet och leder dem mot våra gemensamma mål.
Chefskapet i Åre kommun kännetecknas av tre områden; ledarskap, arbetsgivaransvar och verksamhetsansvar. För ett gott chefskap måste alla tre delarna finnas och de tre områdena går in i varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom relevant område som samhällsplanering eller liknande.
• Tidigare erfarenhet inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad och plan, fördelaktigt med kommunal erfarenhet.
• Senior ledare med erfarenhet av att leda chef över chef.
• Erfarenhet av att arbeta med ekonomisk styrning med tydligt resultatfokus.
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete på koncernnivå.
• Erfarenhet av plan- och bygglagen, miljöbalken och annan lagstiftning som styr kommunal planering.
• Mycket god förståelse för en politiskt styrd organisation.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är målinriktad och präglas av strategiskt och analytiskt tänkande. Vi ser också att du är utåtriktad och har förmågan att skapa bra plattformar för samarbete och samverkan tack vare ditt kommunikativa ledarskap. Du är en trygg och professionell person som skapar förtroende och stabilitet.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer genomföras innan tjänsten kan påbörjas. Första urvalet kommer göras när annonseringstiden har löpt ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun Kontakt
HR-Chef
Malin Sörensen malin.sorensson@are.se Jobbnummer
9475242