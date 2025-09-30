Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Timrå
2025-09-30
Vill du vara med och göra skillnad för nästa generation i Timrå? Som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen får du en bärande roll i att skapa de bästa förutsättningarna för barn, elever och vuxenstuderande att växa och lyckas. Uppdraget kräver både helhetsperspektiv och mod att tänka nytt.Arbetsuppgifter
Du har det övergripande ansvaret för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö - från förskola och grundskola till gymnasium, vuxenutbildning och kostverksamhet. Du leder verksamheten tillsammans med två biträdande förvaltningschefer tillika skolchefer.
Förvaltningen har under flera år arbetat framgångsrikt med konceptet Välskött skola, vilket gett fina skolresultat och en stabil ekonomi. Ditt uppdrag blir att bygga vidare på detta genom ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Elevantalet minskar de kommande åren, vilket kräver anpassningar av både verksamhet och lokaler. Som förvaltningschef blir din roll att utveckla det som fungerar väl, samtidigt som du leder organisationen genom förändring. Du är barn- och utbildningsnämndens närmaste tjänsteperson och omsätter politiska beslut i praktiken genom nära dialog med förtroendevalda, chefer och fackliga parter. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommunchefen. Timrå kommun bygger sin styrning på tillit, dialog och delaktighet.
Här är vi övertygade om att kvalitet och arbetsglädje går hand i hand. Vi söker en förvaltningschef som vill mer än att förvalta - en ledare som har mod att utmana, utveckla och tillsammans med oss ta barn- och utbildningsförvaltningen vidare.Profil
Vi söker en erfaren ledare med relevant akademisk utbildning (eller likvärdig kompetens) och vana från att driva större, komplexa verksamheter. Gedigen ledarskapserfarenhet och arbete med kvalificerade frågor inom organisation och förvaltning är en självklar del av bakgrunden.
Som person kännetecknas ledarskapet av stabilitet och struktur. Det innebär en förmåga att stå stadigt även i förändring, att fatta välgrundade beslut och att skapa tydlighet i organisationen. Lika viktigt är en samarbetsorienterad hållning - att bygga förtroende, motivera och skapa delaktighet genom dialog, relationer och ett öppet arbetsklimat.
Rollen kräver både strategiskt helhetsperspektiv och förmåga att arbeta nära verksamheten. Erfarenhet av skol och utvecklingsarbete är meriterande, liksom förmågan att kombinera beslutsamhet med lyhördhet i en politiskt styrd organisation.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras och godkänd prövning är en förutsättning för anställning.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Chefsrekryterare Andreas Krasser 070-8215332 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
