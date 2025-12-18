Förvaltare inom e-mobilitet
2025-12-18
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en förvaltare inom mobilitet till fastighetsförvaltningsenhetens nyinrättade mobilitetsgrupp.
Uppdraget är en del av stadens gröna omställning och att förverkliga Malmö stads beslutade plan för etablering av intern laddinfrastruktur. Arbetet är förvaltnings- och verksamhetsövergripande och sker tillsammans med Serviceförvaltningens avdelningar och enheter, Malmö Leasing AB och Malmö kommuns Parkeringsaktiebolag.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att inneha en ansvarsroll i laddinfrastrukturprojekt inom serviceförvaltningen, för elektrifierade lätta och tunga fordon i stadens fordonsflotta. Förvaltare inom e-mobilitet får ett övergripande ansvar för kontakt med stadens fordonsstrateger i verksamheterna, systemhantering avseende laddinfrastruktur och parkeringsområden samt ajourhållning av administrativa system. I rollen ingår det analytiska ansvaret för laddinfrastruktur, parkeringsområden och fastighetsägarens vinterväghållning på kvartersmark. I arbetet ingår det att vara delaktig i gruppens laddinfrastruktur och parkeringsadministration samt säkerställa att det sker på ett hållbart, ekonomiskt, socialt och miljömässigt sätt.
Tillsammans med mobilitetsgruppen, stadsfastigheter, serviceförvaltningen och andra förvaltningar i staden deltar du i ett utvecklingsarbete och skapar mobilitet utifrån verksamheternas behov och i samspel inom staden. Du blir involverad i parkeringsreglering och skyltningsprocesser av parkeringsområden på kvartersmark som ingår i stadsfastigheters förvaltningsuppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning om minst 180 hp inom exempelvis e-mobilitet, laddinfrastruktur, vagnparkshantering, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma likvärdig. Du har minst 5 års erfarenhet inom e-mobilitet och vi ser även att du har erfarenhet av projekthantering, kundhantering, myndighetskontakt och ansökningar av EU-bidrag inom den gröna omställningen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av nationella krav, EU-regelverk och backend hantering för e-mobilitet samt uppföljning av avtal- och budget. Det är även fördelaktigt om du i en stor organisation med hög komplexitet eller i offentlig verksamhet har arbetat med förvaltning och kontakt med både verksamheter och fordonsansvariga.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, samt god administrativ förmåga och goda dator-/systemkunskaper.
Som person är du självgående, stabil med god kommunikation och serviceinriktad.
Din samarbetsförmåga kommer till uttryck när du inkluderar både stadsfastigheters förvaltarorganisation och hyresgäst och berörd personal inför genomförandet av reglering på parkeringsområden. Arbetet sker med förståelse för organisation och komplexiteten i uppdraget. Vi tror att du är en nyfiken person som följer omvärldsutvecklingen och identifierar utvecklingsmöjligheter. För att lyckas i rollen ser vi också att du har en god förmåga att planera ditt arbete och slutföra måluppsättning.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 180 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Din befattning kommer att vara Planerare.Övrig information
På serviceförvaltningen har vi en gemensam ledarstrategi för att främja ett gott ledarskap för dig som medarbetare och en bra verksamhet för Malmöbon. Vi vill att både våra medarbetare och ledare ska ha en bra arbetsmiljö och utvecklas hos oss. Läs mer om ledarstrategin här.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Ersättning
