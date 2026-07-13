Förvaltare
Fastighets Ab Balder / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-07-13
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Vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Vi är en koncern som har kommit dit vi är idag med driv, engagemang, affärsmässighet och kunniga kollegor. Vi är duktiga idag men vi vill bli ännu bättre. För att hitta kunderna behöver man våga tänka nytt och prova sig fram.
Vi växer och söker nu en förvaltare till vår kommersiella organisation i Syd.
Om rollen Som förvaltare hos oss sitter du i förarsätet och har helhetsansvaret för fastigheterna i din portfölj. Du är ytterst ansvarig för ekonomi, kunder, uthyrning, drift och projekt. Du äger och hanterar alla dagliga förvaltningsfrågor och är ansiktet utåt mot hyresgästerna. Att ta initiativ och komma med förbättringsförslag för hur vi kan förbättra nyckeltalen utan att tumma på kundnöjdheten är en central del av uppdraget.
Om dig För att lyckas i rollen är du en driven och ansvarstagande person med ett genuint intresse för människor och service. Vi tror på lagarbete, driv, engagemang och en kultur där vi stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Därför söker vi inte bara en skicklig förvaltare utan en person som bidrar med energi, närvaro och ett genuint intresse för både människor och affärer.
Din vardag Hos oss är du mer än en förvaltare, du är en ambassadör för vårt varumärke och känner ansvar för hur det går för oss varje dag. Du arbetar nära hyresgästerna och har en naturlig daglig närvaro ute i fastigheten. Din bas blir vårt kontor i Malmö men din arena är fastigheterna i din portfölj.
Vad får du? Du får möjligheten att fortsätta utvecklas inom kommersiell förvaltning tillsammans med engagerade kollegor inom förvaltning, uthyrning, drift och projekt. Hos oss är ansvarstagande en självklar del av vardagen. Vi arbetar nära varandra, delar kunskap och tar gemensamt ansvar för att utveckla våra fastigheter, skapa nöjda kunder och driva affären framåt.
Ansökan: Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, arbete på plats fem dagar i veckan. Placering vårt huvudkontor i Malmö Om du vill veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterringansvarig Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
.
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Välkommen till ett bolag fullt av möjligheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7934248-2098104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
(org.nr 556525-6905), https://karriar.balder.se
Kalendegatan 26 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Jobbnummer
10000734