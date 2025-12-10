Förstekock på Ribbaskolan
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du som kock bidra till matglädje hela dagen för ett lustfyllt lärande!
Ditt nya jobb
Som förstekock i vårt team kommer du att förbereda och laga näringsrika måltider enligt fastställda menyer samt servera mat till elever och personal med ett leende.
Du kommer att samarbeta med dina kollegor för att kontinuerligt förbättra och utveckla kökets verksamhet. I din nya roll kommer du också att bidra till att kökets rutiner följs och att en hög standard av hygien och säkerhet upprätthålls. Du får även möjlighet att påverka ungas matvanor och hälsa, vilket främjar ett livslångt välmående.
Du kommer att arbeta i ett köksteam där du innehar en ledande roll.
I övrigt kommer du att utföra förekommande arbetsuppgifter i köket.
Exempel på arbetsuppgifter:
servera god och vällagad mat till skolans unga gäster.
laga mat från grunden utifrån gällande riktlinjer för frukost, lunch och mellanmål.
skapa måltider som är hälsosamma, hållbara för miljön.
planera matsedel och beställa aktuella varor,
Integrera måltiden i såväl barn som elevers lärande och utveckling.
i övrigt förkommande uppgifter i ett kök.
Välkommen till oss
Som kock i våra kök jobbar du tillsammans med glada, positiva och engagerade medarbetare som
brinner för att skapa god och hälsosam mat samt att bidra till en positiv skolmiljö. Kreativa kök skapar matglädje tillsammans. Vi arbetar målinriktat med stort fokus på matsvinn, elevdemokrati, beredskap och måltidspedagogik. Varje dag lagas det stora mängder mat i nya välutrustade kök till skola och förskola.
Som medarbetare i Jönköpings Kommuns kostorganisation tillhör du ett geografiskt område där flera kök ingår. Du har en grundplacering i ett kök där du vanligtvis verkar. När förutsättningarna ändras och situationen kräver det kan du komma att behöva arbeta i andra kök än var din grundplacering är.
Tjänsten för denna annons är förstekock till Ribbaskolan i Gränna.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/skolmat-maltider-i-skolan
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun påhttps://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad utbildning som kock.
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
• Grundläggande IT-kunskaper.
• B-körkort.
Du har ett stort intresse för matlagning och passion för att arbeta med bra och hållbara råvaror.
Maten ska vara både smakrik och näringsrik, med fokus på kvalitet och hållbarhet. Vi värdesätter att du har erfarenhet av att laga mat från grunden och att anpassa måltider för barnens specifika behov.
Som person är du en engagerad lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans med både pedagoger och kökspersonal för att skapa en trygg och inspirerande måltidsmiljö för barnen.
Du delar gärna med dig av din kunskap och arbetsglädje och bidrar till ett positivt samt samarbetsinriktat arbetsklimat.
Du har även lätt för att följa givna riktlinjer och arbetssätt, samtidigt som du har ett engagemang för att vara med och utveckla verksamheten. Du ser möjligheter för förbättring och är villig att ta initiativ för att kontinuerligt bidra till utvecklingen av kökets arbete och kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.
Hos https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut. Det kan även bli aktuellt med rekrytering till andra köksområden inom kost organisationen via denna annons.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Kontakt: Zorica Topic, Enhetschef, tel. 036-10 63 67.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som förstekock!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
