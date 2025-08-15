Förskolorna i Ragunda söker timvikarier
2025-08-15
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som vikarierande barnskötare!
Kanske blir just du den pedagog i skolan eller förskolan som någon minns med värme hela livet. Som hjälpte till att knäcka läskoden. Som var den trygga hamnen när det stormade hemma. Som introducerade Mamma Mu och Kråkan, eller Karin Boyes lyrik. Som lärde ut Ohms lag så att den verkligen fastnade. Kort sagt, som gjorde världen lite mer varm och begriplig.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Förskolorna i Ragunda kommun söker timvikarier till sina verksamheter. Vi har fyra förskolor i Stugun, Överammer, Hammarstrand och Bispgården.
Det här arbetet passar perfekt för dig som är nyfiken, vill utvecklas och gillar varierande arbetsuppgifter. Det är ett arbete där du är en viktig del i att skapa en trygg och lärande miljö för barnen tillsammans med engagerade kollegor. Oavsett vilken verksamhet du arbetar i, har du som uppdrag att vara en god förebild, stötta och vägleda.
I Ragunda kommun jobbar vi för kvalitet genom hela utbildningskedjan. Vi är en del av en liten organisation, vilket innebär närhet till kollegor över hela kommunen och snabba beslutsvägar. Ni ger barnen det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling, utifrån förskolans läroplan, skollag och kommunala mål.
Arbetstiderna som timvikarie kan variera från dag till dag då du arbetar när verksamheten har ett behov. Vissa veckor kan du få jobba mycket, medan andra veckor kan det vara någon enstaka timme. Du behöver kunna komma med kort varsel när ordinarie personal är borta, därför är det bra om du bor med ett lämpligt avstånd till de olika orterna där vi har våra förskolor.
Tillsättningen av tjänsterna grundar sig på de uppgifter du lämnar i din ansökan, därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Skicka in både CV och personligt brev.
Intervjuer kan komma att göras under ansökningstiden, vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad barnskötare. Men tveka inte att söka även om du inte har utbildning.
För att arbeta inom förskolans verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från Belastningsregistret § 22. Utdraget begär du själv på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi söker dig som är flexibel och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande.
Tidigare erfarenhet från att jobba inom förskola är meriterande.
Som barnskötare har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
Inför rekryteringsarbetet har Ragunda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
