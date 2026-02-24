Förskollärarvikariat
2026-02-24
Förskolan ligger i stadsdelen Lövsta på Frösön, och är belägen på en vacker plats med närhet till naturen. Våra lokaler, vår utemiljö och naturen har potential att ge dina barn spännande och innehållsrika dagar. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Lövsta förskola har vi en positiv barnsyn. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på förskolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och barn skapa en god verksamhet som ger våra barn de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag. Vi arbetar för att barnen på förskolan ska ha en rolig, trygg, lärorik och likvärdig tid på förskolan.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som är behörig förskollärare till ett kortare vikariat, på 70%, start omgående tom 30/6.
Vi utgår från att alla barn kan och vill och att de får vara i ett sammanhang där de får möjlighet att använda och utveckla sin kompetens. Du förväntas utveckla förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och kollegor.
Hos oss på Lövsta erbjuds du spännande uppdrag, arbete i lokaler som är utformade för barn och möjlighet till utveckling.
Du skapar nyfikenhet och viljan att lära sig vid planerade aktiviteter men även spontana tillfällen. Som en del av vårt team får du möjlighet att bidra till en kreativ och inspirerande atmosfär där barnen trivs och utvecklas.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra aktiviteter utifrån läroplan.
• Utveckla pedagogiskt innehåll som inspirerar till utveckling och lärande, samtidigt som de stimulerar och utmanar barnens intresse, nyfikenhet och uppmärksamhet.
• Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande
• Skapar lärmöjligheter utifrån barnens behov och intressen, så att alla barn kan utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar.
• Som förskollärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll.
Din kompetens
• Utbildad och legitimerad förskollärare
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom förskolan
Vi söker dig!
Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Rektor
Anna Florén Didriksson anna.floren.didriksson@ostersund.se Jobbnummer
