Förskollärare vikariat Solrosen
Helsingborgs kommun / Förskollärarjobb / Helsingborg Visa alla förskollärarjobb i Helsingborg
2025-09-25
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vi söker en utbildad förskollärare till vår förskola! Är du nyfiken, engagerad och vill arbeta med barn i en stimulerande miljö? Då är du välkommen till oss!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Solrosens förskola är en del av Nanny Palmkvist väst och erbjuder en varm och välkomnande arbetsplats. Här skapar vi inspirerande och utvecklande lärandemiljöer för barn mellan 1-5 år på våra avdelningar Humlan, Honungsbiet och Fjärilen. Varje avdelning består av två hemvister som ger en tydlig struktur och trygghet för både barn och pedagoger. Genom nära samarbete och gemensam pedagogisk planering och vision bygger vi en stark vi-känsla, där barnens trygghet, delaktighet och lärande står i centrum.
I vårt område finns specialpedagog, förstelärare/pedagogista och processansvariga, vilket ger goda möjligheter till stöd och kollegialt lärande. Tillsammans arbetar vi för att varje barn ska känna sig sedd, betydelsefull och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. På Solrosen lagas maten med omsorg och fokus på hållbarhet - måltiden är en viktig och uppskattad del av barnens dag.
Som partnerskola till Malmö universitet är vi stolta över att vara en del av framtidens utbildning. Hos oss får studenter möjlighet att ta del av det dagliga arbetet och utvecklas i en lärande miljö där samarbete och reflektion är en naturlig del av vardagen.
Hos oss värdesätts varje medarbetares erfarenheter och kompetens. Du blir en viktig del av vårt gemensamma arbete, där öppen kommunikation, kontinuerligt lärande och en god arbetsmiljö står i fokus. Vi strävar efter att du ska trivas och få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll - tillsammans gör vi skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor skapar du goda förutsättningar för att varje barn ska utvecklas i sitt språk och lärande. Du dokumenterar och reflekterar över undervisningen, och anpassar ditt arbetssätt utifrån barnens olika behov och intressen. Din undervisning bygger på att varje barn får vara delaktigt och känna sig som en tillgång i gruppen. Genom ditt engagemang och intresse för barns lärande bidrar du till att stärka arbetslaget och utveckla verksamheten.
Som förskollärare har du ansvar för specifika barn och genomför utvecklingssamtal med deras vårdnadshavare. Förskolan har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00, vilket innebär att ditt arbetsschema varierar och förläggs inom dessa tider och för att möta verksamhetens behov.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete med barn mellan 1-5 år.
Du har god insikt i lärmiljöns möjligheter och erfarenheter av att skapa språkutvecklande miljöer.
Du har en förmåga att väcka barns intresse och nyfikenhet och därmed skapa unika situationer för lärande.
Du har intresse och erfarenhet av tydligörande och inkluderande undervisning.
Vi vill att du har en positiv grundsyn och ett stort engagemang för ditt arbete.
Vi lägger mycket stor vikt vid din kommunikativa förmåga och din förmåga att skapa förtroendefulla relationer med de du samarbetar med.
Tillsammans med dina kollegor fattar du kloka beslut med verksamhetens behov i fokus.
Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Kan du ytterliggare språk ser vi detta som en tillgång.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 25 10 05
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: En roll på 75%, och en roll på 100 %.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet:
3 månader, med ev. möjlighet till förlängning, på båda roller.
Antal tjänster: 2
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9527249