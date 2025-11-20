Förskollärare till område Sydväst
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Förskolan Trädgården ligger i centrala Katrineholm och består av fem avdelningar, uppdelade på 1-3 och 3-5 årsavdelningar. Förskolan har en stor gård med närhet till områdets grundskola, centrum, skogen, parker och idrottsanläggning. Förskolan arbetar efter en Reggio Emilia inspiration där ett processinriktat utforskande tillsammans med barnen är grunden för barns utveckling och lärande.
Innevarande läsår lägger vi stort fokus på estetiska och kreativa lärmiljöer, lek och fantasi, ökad rörelseglädje, högläsning samt barns matematiska- och språkliga utveckling. Utgångspunkten i vårt värdegrundsarbete är att skapa goda relationer. Det är därför viktigt att du ser barnen som kompetenta och tror på deras förmåga.
Det pågår en utbildningsinsats som utgår från Reggio Emilias filosofi där föreläsningar samt kollegialt lärande i nätverk ingår.
Vi kan erbjuda dig:
* Pedagogiska nätverk
* Mentorsår - ledd av pedagogista/förstelärare för nyexaminerade förskollärare
* Handledning på reflektionstid av pedagogista/förstelärare
* Gemensam kompetensutveckling via Reggio Emilia -Institutet
* Egen planerings- och reflektionstid samt reflektionstid med arbetslaget varje vecka
* Arbetskläder, friskvårdsbidrag och personlig iPad
Nu söker vi förskollärare som kan bidra med sin kompetens och sitt engagemang till område Sydväst. Välkommen med din ansökan!
Du ansvarar för att tillsammans med ditt arbetslag planera, genomföra, följa upp och analysera spännande och lärorik undervisning. Du ansvarar för att synliggöra barnens lärande och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med övriga kollegor på Trädgårdens förskola verkar du för en god arbetsmiljö och ett helhetsperspektiv med hela förskolans bästa i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad förskollärare med legitimation. Du är antingen nyexaminerad eller har några års erfarenhet. Då arbetet innebär kommunikation och dokumentation krävs att du kan hantera det svenska språket väl i både tal och skrift.
I tjänsten som förskollärare har dagligen kontakt med vårdnadshavare, kollegor och barn vilket ställer krav på din förmåga att samarbeta och att på ett lyhört och smidigt sätt relatera till dem du arbetar med. Du leder och motiverar barn och kollegor för att på ett effektivt sätt uppnå gemensamma mål. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden. Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
