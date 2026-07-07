Förskollärare till Iserås förskola, vikariat
Kungsbacka Kommun / Förskollärarjobb / Kungsbacka Visa alla förskollärarjobb i Kungsbacka
2026-07-07
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Är du servicemedveten, självgående, lyhörd för din omgivning och framförallt bra på att samverka? Är hela förskolans uppdrag med omsorg, utveckling och lärande viktigt för dig? Vill du motivera och stimulera barn till lärande och lek både ute och inne? Är vetenskapligt förhållningssätt och barns bästa viktigt för dig? Då kan vi vara din nya arbetsplats.
Rollen som förskollärare hos oss
I denna roll arbetar du tillsammans med andra. Teamet ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Hos oss behövs såväl flexibilitet som lyhördhet för barnens behov och en vilja att kommunicera. I gengäld får du ett stimulerande arbete i en kreativ miljö med professionella kollegor. Tillsammans med andra pedagoger arbetar du regelbundet med reflektion. Vi arbetar för att göra barnen delaktiga i dokumentationen, så att de får ett reellt inflytande över planering och utvärdering. Ditt nära team är det viktigaste reflekterande teamet men du ingår i sammanhang med andra förskollärare och även "mellanledare", specialpedagog och rektor.Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Du har förmåga att arbeta självständigt men också samarbeta, tar egna initiativ, och arbetar aktivt för att utveckla verksamheten och dess systematiska kvalitetsarbete. Vidare är du serviceinriktad, har lätt för att anpassa dig till situation och är öppen för förändring. Du har lätt för att samarbeta, har god relationell kompetens och bemöter såväl barn som vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt sätt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är legitimerad förskollärare
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta som förskollärare
erfarenhet från arbete med barn inom NPF
Läs gärna mer om oss
Onsalas förskolor arbetar tillsammans och leds av ett rektorsteam. Vi möts i den lärande organisationen med ett distribuerat ledarskap och kollegialt lärande. Här organiserar viss utifrån barnets behov i fokus. Förskolorna är nära belägna i anslutning till Fjordskolan respektive Iseråsskolan vilket möjliggör en god samverkan med F-6 skolorna och dess miljö. Genom bussanslutning runt knuten kan vi lätt ta oss ut i omgivningarna lite längre bort. Vi arbetar för att på ett ännu bättre sätt kunna uttrycka hur vi utgår från barnrättsligt perspektiv.
Iserås förskola | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Förskola & Grundskola | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under höstterminen 2026 eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 21 juli.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rektor
Ulrica Alnebeck ulrica.alnebeck@kungsbacka.se 0300-835803 Jobbnummer
9995554