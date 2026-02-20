Förskollärare till Förskolan Blåklockan - vikariat
Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet. Precis som vi.
Till förskolan Blåklockan söker vi nu engagerade förskollärare som brinner för arbetet med och för barnen. Vi arbetar med åldersnära barngrupper och vi söker förskollärare till både yngre och äldre barnsgrupper. Arbetslagen består av tre- fyra pedagoger varav en- två förskollärare. Vi arbetar på enheten utifrån ett projekterande arbetssätt.
Blåklockan är en del av Sundbyberg stads förskolor och ligger i moderna, nybyggda lokaler i området Ör - med närhet till både Lötsjön och vackra grönområden. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där barnens nyfikenhet och utveckling står i fokus. Förskolan består av åtta avdelningar, organiserade i fyra baser med ett nära samarbete inom varje bas. Vi tar emot barn i åldrarna 1-6 år, uppdelade i åldersnära grupper för att skapa trygghet och goda förutsättningar för lärande. Vill du bli en del av vårt engagerade team och bidra till att varje barn får en meningsfull och lärorik vardag? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Som förskollärare leder du det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegorna i arbetslaget och är med och påverkar utvecklings- och förändringsprocesserna. I det här uppdraget kommer du inte att vara avdelningsansvarig förskollärare.
Dina arbetsuppgifter är att planera, genomföra och följa upp det pedagogiska arbetet tillsammans med arbetslaget enligt gällande styrdokument och att se till alla barns trygghet, utveckling och lärande. En viktig arbetsuppgift är att vara genuint nyfiken och intresserad av barnens autentiska frågor samt att se utmaningar och hitta lösningar för barnens bästa.
Vi vill att du är legitimerad förskollärare och väl förtrogen med förskolans styrdokument och uppdrag. Du är en driven och engagerad pedagog med en stor tilltro till det kompetenta barnet. Du behöver var skicklig på att fånga barnens intressen och bygga vidare på dem genom att erbjuda barnen kreativa uttrycksformer i din undervisning. Du behöver även ha ett medvetet förhållningssätt och vara en skicklig relationsskapare som alltid arbetar utifrån barnens bästa. Du behöver vara en aktiv närvarande och härvarande pedagog. Du tar stort ansvar för ditt uppdrag och brinner för arbetet med barnen. Erfarenhet av och intresse för att arbeta med riktat stöd är meriterande. Du samarbetar och kommunicerar väl med kollegor och vårdnadshavare och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Arbetskläder för utomhusbruk
• Pedagogiska måltider
• Friskvårdsbirdrag
Befattningarna är vikariat om 4-5 månader. Tillträde enligt överenskommelse under februari och mars. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Sista ansökningsdag är den 27 februari.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplacras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden. För att bli aktuell för denna tjänst krävs förskollärarlegitimation samt ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
