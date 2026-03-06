Förskollärare Sörby förskola
2026-03-06
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Sörby förskoleområde innefattas av stadsdelarna Sörby, Hemlingby, Hemlingborg och Andersberg. Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och likvärdiga förskolor med hög kvalité. Området består av tio förskolor och cirka 800 inskrivna barn och cirka 180 medarbetare. Våra prioriterade målområden är flerspråkighet, matematik, lärande för hållbar utveckling, normer och värden och natur/teknik/entreprenörskap.
Sörby Förskola är en nybyggd förskola som öppnade hösten 2019.
Vi har stora, luftiga lokaler med mycket plats för lek och undervisning, tex har vi två ateljéer. Vi har även en fantastisk utemiljö med varierad utformning med både gräsytor, asfaltsytor samt en egen liten skogsdunge.
Våra barn vistas uppdelade på sex avdelningar och vi arbetar åldersindelat. Maten tillagas av vår kock med stor andel ekologiska råvaror.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Är du en pedagogisk förskollärare som vill vara med och bidra till barns lärande och utveckling? Vi söker dig som är en engagerad, positiv och driven förskollärare som brinner för ditt uppdrag och för det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Att du tillsammans med kollegorna i arbetslaget har huvudansvaret för utbildningen på förskolan.
* Att du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp samt utvärderar verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Examen från förskollärarprogrammet och förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Eller pågående utbildning förskollärarprogrammet, med examen juni-26.
* Är förtrogen med och har kunskap om förskolans läroplan.
* God förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Meriterande om du har erfarenhet av AKK och eller av TAKK, samt av barn i behov av särskilt stöd
För att lyckas i rollen som förskollärare har du:
* Förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* Ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, barnen och vårdnadshavarna.
* Förmåga att leda och motivera barnen och få dem att trivas och må bra. Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl. Samt är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån aktuell situation. Vidare har du god förmåga att få barnen att känna tillhörighet och att vara inkluderad på förskolan
* Förmåga att sprida ett lugn och inger förtroende. Samt skapar tillit till kollegor, barn och vårdnadshavare.
Intervjuer beräknas genomföras under vecka 14.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
