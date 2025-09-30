Förskollärare Hemlingborgs förskola
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Hemlingborg är ett unikt multifunktionshus i den nya stadsdelen Södra Hemlingby där behoven av förskola, skola åk F-6 och vård- och omsorgsboende samt idrottshall möts. I stället för separata verksamheter har vi byggt ett Sverigeunikt hus där barn och äldre kan mötas. Samarbeten med föreningar, externa utförare, boende och andra aktörer i området kommer att generera givande möten mellan generationer. Samtidigt bidrar det till en hållbar användning av resurser. Våra utemiljöer präglas av närheten till naturen och rörelseglädje över generationsgränser. Utemiljöerna är anpassade så att seniorerna inom vård- och omsorgsboendet kan samnyttja dem tillsammans med förskole- och skolverksamheten.
På Hemlingborgs förskola jobbar vi för att barnen ska ha roligt, få en bra självkänsla och skapa goda relationer. Vi vill ge trygghet åt både barn och föräldrar. Vi har en fantastisk utegård med stimulerande miljö där vi bland annat tränar vår grovmotorik. Vi har nära till skogen där barnen får undersöka och upptäcka naturen. Förskolan består av sex avdelningar, totalt 120 barn.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Är du en trygg och hänsynsfull person som lockas av att leda och motivera barn samtidigt som du skapar intresse och introducerar dem till skolvärlden inför ett livslångt lärande? Då är det dig vi söker! Gör Gävles framtid med oss.
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetet ingår även att samverka över generationerna tillsammans med personal från skola och vård och omsorgsboendet på Hemlingborg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är förskollärare med legitimation och behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass, eller pågående utbildning förskollärarprogrammet, med examen januari 2026. Du är förtrogen med, och har kunskap om, förskolans läroplan. Vidare har du förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift, då det krävs i arbetet i dialog med kollegor, vårdnadshavare och elever. Du har goda kunskaper om, samt erfarenhet av arbete med digitala verktyg, då stora delar av undervisningen såväl som planeringen sker digitalt. Har du erfarenhet av Blue bots och Webbägg är det meriterande för tjänsten. Det är även önskvärt om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med lärande för hållbar utveckling inom förskolan.
För att lyckas som förskollärare på Hemlingborg har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du har förståelse för andras situation, lyssnar och visar hänsyn. Dessutom har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
Som person tar du egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Du anpassar dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Vidare inger du förtroende, skapar tilltro och tillit, samt har en förmåga att sprida lugn och stabilitet i arbetsgruppen.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
