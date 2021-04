Förskollärare fsk Eken, Borensberg - Motala kommun, Förskoleenhet Husby - Förskollärarjobb i Motala

Motala kommun, Förskoleenhet Husby / Förskollärarjobb / Motala2021-04-13Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Förskolan Eken ligger i centrala Borensberg med närhet till skog och natur. Förskolan består av två arbetslag med fördelning yngre/äldre barn. Inom varje arbetslag arbetar man i pedagogiska par. Två par bland de yngre och tre par bland de äldre. Du som förskollärare leder de målstyrda processerna och ansvarar för att undervisningen bildar en helhet utifrån omsorg, utveckling och lärande. Förskolläraren och barnskötaren samverkar i det systematiska kvalitetsarbetet som följs upp kontinuerligt.Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. I varje geografiskt område finns specialpedagoger. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.2021-04-13Nu söker vi Dig som är utbildad förskollärare!Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande?Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor?Är du öppen och nyfiken och vill vara med och skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, föräldrar och arbetskamrater?Då är du rätt person för oss!Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder. Du har en god samarbetsförmåga och skapar lätt relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa.Förskollärarlegitimation avsedd för arbete inom förskolan.ÖVRIGTTillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se samt anger ditt fullständiga personnummer. Det underlättar vår hantering av din ansökan.Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.Motala med sina ca 42 000 invånare är en aktiv och öppen sjöstad som gnistrar av aktivitet och framtidstro. Det är lätt att njuta av friluftsliv, unik natur och sjöstadskänsla året runt. Vårt läge vid Vättern ger oss möjligheter många bara drömmer om. Vid sidan av populära Varamobaden, norra Europas största insjöbad, finns ytterligare 150 sjöar i vår kommun. I Motala har, på ett eller annat sätt, nästan allt med vatten att göra och där det finns vatten och vattenvägar samlas människor. Sjöstaden Motala är också startplats för Göta Kanal och för Vätternrundan. Varmt välkommen till Motala, Östergötlands sjöstad.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 21 juni 2021.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Motala kommun, Förskoleenhet Husby5688156