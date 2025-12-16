Förskollärare, Förskolan Bergatrollet
Umeå kommun / Förskollärarjobb / Umeå Visa alla förskollärarjobb i Umeå
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
På Bergatrollet är trygghet och lustfylldhet grunden till lärande.
Vi vill stimulera barnens språkliga och kommunikativa utveckling, deras matematiska utveckling, deras skapande samt barnens intresse för natur och miljö. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och ger valmöjligheter för barnens lek och fantasi.
Förskolan Bergatrollet ligger på Tomtebo och har sex avdelningar där barnen leker och lär i åldersnära grupper. Avdelningarna är anpassade efter barnens mognad och intressen både när det gäller miljö och aktiviteter. På Bäcken, Stubben, Berget och Mossan finns de yngsta barnen och de äldsta barnen finns på Trädet och Stenen.
På Bergatrollet arbetar vi med att skapa utmanande och inspirerande miljöer för lärande både inom- och utomhus. Vi har närhet till naturen och går på regelbundna utflykter i Carlslidsskogen eller i området kring Nydalasjön. Barnen får då utforska, upptäcka, lära och ges positiva upplevelser av vår natur. Barnen får möta stegrande utmaningar, både i miljön och i aktiviteter samt träffa många jämnåriga kamrater. Materialets synlighet och tillgänglighet lockar till samspel med andra där utmaningen är en viktig del av barnens utveckling och lärande.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt arbetslag. Du kan läsa mer om verksamheten här.
Anställningsinformation
Anställningen avser en tillsvidareanställning, heltid, med start 2026-02-02 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att leda undervisningen utifrån läroplanen. Det innebär att du ansvarar för planering, genomförande, utvärdering, analys och utveckling av undervisningen. Du ingår i ett arbetslag och det är därför viktigt att kunna samarbeta och leda kollegor med andra yrkesroller i det pedagogiska arbetet.
Utifrån läroplanen arbetar du med barn i grupp och ser samtidigt till att varje barn får utmaningar och stöd utifrån sina behov. Som förskollärare ansvarar du för dokumentation av barnens utveckling och lärande. Du har daglig kommunikation med vårdnadshavare om hur barnen haft det under dagen men även om deras utveckling och eventuella utmaningar.
Om dig
Som person är du engagerad, flexibel, positiv och lösningsfokuserad. Du kan leda kollegor och driva utvecklingsarbete. I arbetet leder du barn och barngrupper, du väcker nyfikenhet och har lätt för att skapa relationer och samarbeta med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Förskollärarlegitimation/har ansökt om legitimation
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med barn
Erfarenhet av arbete i förskola
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Förskolor Nordöst, Bergatrollet Kontakt
Mikael Aidanpää, rektor 090-165830 Jobbnummer
9647618