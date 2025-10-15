Förskollärare, Bläshammars förskola
2025-10-15
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir till verklighet är nybyggda Bläshammars förskola, ca 6 km norr om Varberg. Förskolan består av ett hus med gemensam gård och har plats för 120 barn fördelade på 6 hemvister. I byggnationen av Bläshammars förskola gjordes en spännande satsning på förskolans utemiljö i syfte att främja barnens kreativitet, nyfikenhet och lek.
Vårt mål är att lägga grunden för ett livslångt lärande där varje barn får möjlighet att känna tillit och tilltro till sin egen förmåga. Utbildningen och undervisningen på Bläshammars förskola grundar sig i vår vision -Kreativt lärande för en hållbar framtid. Med vår vision menas att varje barn som är i vår verksamhet ska få uppleva en utbildning och undervisning som är trygg, lekfull och som tar utgångspunkt i varje barns behov för lärande. Barn som är hos oss ska rustas för livet och framtiden genom att bland annat få uppleva sig som en tillgång i gruppen och i sin egen lärprocess.
Vi söker dig som är en nyfiken, engagerad, kreativ och lekfull. Du har ett prestigelöst förhållningssätt där barns behov står i centrum och tas tillvara för att skapa bästa möjliga möte för lärande.
Att vara med och starta upp en ny förskola är både roligt och spännande. Det är också utmanande och förutsätter att du vill och vågar tänka i nya banor, utmana det förgivettagna och sätter laget före jaget. Att bygga en inkluderande kultur som omfattar både barn och vuxna ställer stora krav på samarbete och relationsbygge. Genom att ta till vara på varandras kompetenser och erfarenheter skapar vi en förskola som är rolig, trygg och lärorik.
Du är en nyfiken och engagerad förskollärare som är väl förankrad i förskolans läroplan. Du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera undervisning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Tillsammans med arbetslaget utvecklar du verksamheten mot de nationella målen. Du har alltid barnens bästa för ögonen och verkar för en hållbar utveckling.
Genom leken och tillgängliga lärmiljöer både inne och ute skapar du förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt.
Att arbeta språkutvecklande är grundläggande för att ge barnen de bästa förutsättningar för det livslånga lärandet.
Du kan kommunicera på god svenska samt har kompetens kring alternativ kommunikation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Välkommen med din ansökan om du vill vara med i ett spännande nybygge där vi tillsammans formar framtiden!
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg ledare och god förebild för både barn och vuxna, med förmåga att skapa en positiv och utvecklande miljö där barn får utvecklas i sin egen takt.
Du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera verksamheten enligt förskolans läroplan och andra styrdokument. Du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift, och är bekväm med att använda digitala verktyg i arbetet.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
