Förskollärare
2026-04-22
Linneabacken är en fristående förskola i Lindome med Montessori och utomhuspedagogik som ledord. Vi har precis ombildats till ett föräldrakooperativ - en spännande förändring som ger oss en ny start med samma starka pedagogiska grund som funnits här sedan 2014.
Vi söker en legitimerad förskollärare som vill arbeta i en familjär miljö där pedagogen verkligen gör skillnad. Du är inte en kugge i ett stort maskineri - du är en av få, och det märks.
Om förskolan
Förskolan har två avdelningar - Knyttet (1-3 år) och Vätten (3-5 år) - med totalt upp till 40 barn och en personalgrupp som i stor utsträckning jobbat här länge. Lokalerna är rymliga och ljusa och ligger i Spinneriet i Lindome, med skogen på promenadavstånd.
• Utomhuspedagogik - dagliga skogsbesök och utevistelse är inget undantag, det är normen
• Montessoriinfluenser - en förberedd, stimulerande miljö där barnet leder sitt eget lärande
• Lågaffektivt förhållningssätt - ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten
Som föräldrakooperativ har vi engagerade föräldrar som är delaktiga i verksamheten. Det ger en unik närhet och ett förtroendefullt samarbete med hemmen som är svårt att hitta någon annanstans.
Det här jobbet innebär:
Du ansvarar för undervisningen i din barngrupp och leder det pedagogiska arbetet i nära samarbete med barnskötare och rektor. Du är van vid att kombinera omsorg och undervisning och ser dem som en helhet, precis som läroplanen beskriver det.
• Planering och genomförande av undervisning i enlighet med Lpfö 18 reviderad 2025
• Daglig utevistelse och skogspedagogik som en naturlig del av uppdraget
• Dokumentation, analys och systematiskt kvalitetsarbete
• Utvecklingssamtal med vårdnadshavare och löpande kontakt via Tyra-appen
• Samverkan med överlämning till skola - Valåsskolan, Sinntorpsskolan och Hällesåkersskolan
• Bidra aktivt till det pedagogiska ledarskapet i en liten arbetsgrupp
Vi söker dig som:
• Har förskollärarlegitimation
• Vill vara med och påverka och forma nya Linneabacken
• Ser skogen som en lärmiljö och trivs med att vara ute i alla väder
• Arbetar lågaffektivt och möter varje barn utifrån dess egna förutsättningar
• Är en trygg pedagog som kan leda och inspirera kollegor i det dagliga arbetet
• Värdesätter det nära och familjära
Meriterande: Montessoriutbildning eller dokumenterad erfarenhet av Montessoripedagogik. Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete som drivande kraft, inte bara som dokumentationsuppgift. Tidigare arbete i föräldrakooperativ.
Det här erbjuder vi
• En tydlig pedagogisk identitet
• Kollegor med lång erfarenhet och stark sammanhållning
• En arbetsplats i förnyelse - föräldrakooperativet är nytt och du kan vara med och forma det
• Engagerade föräldrar som en extra resurs
• Liten barngrupp och nära relation till varje barn
• Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Arbetskläder
Arbetsort: På plats
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: linneabackenilindome@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linneabacken Spinneriet i Lindome Ekonomisk före
, https://www.linneabackensforskola.se/
437 34 LINDOME
