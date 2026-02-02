Förskollärare
2026-02-02
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Du bidrar till att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål.
Du ska ha ett gott förhållningssätt och bemötande gentemot barn vårdnadshavare och pedagoger.
På ett systematiskt sätt reflektera du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad kring ny forskning, händelser i omvärlden och ser utvecklingsmöjligheter i verksamheten. Vidare är du delaktig i arbetslaget och arbetar för att vidmakthålla goda relationer och bidra till en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Du ska ha förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskola samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek/lärmiljö.
Du är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.
Du kan använda digital teknik såsom datorer och surfplatta i den vardagliga verksamheten. Du har kunskaper om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet.
Du har god samarbetsförmåga och vilja att tillsammans med arbetslaget skapa en god arbetsmiljö samt en lärorik och lustfylld miljö för barn som främjar lek och lärande.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
