2025-09-29
Föreställ dig en arbetsdag där barnens nyfikenhet möter din kreativitet. Som förskollärare i Skellefteå kommun får du vara både ledare och medupptäckare - en vuxen som visar vägen och samtidigt delar glädjen i barnens upptäckter. Tillsammans med engagerade kollegor bygger du en trygg, rolig och lärorik miljö som lägger grunden för framtidens lärande.
DIN ROLL
Som förskollärare i Skellefteå kommun får du vara med och forma den allra första delen av barnens utbildningsresa. Du ansvarar för att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande miljö där lek och lärande går hand i hand.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans med dina kollegor. Du är också den som fångar upp ögonblicken när lärandet händer spontant. Ibland visar du vägen framåt, ibland kliver du åt sidan och låter barnen själva ta stegen. Med ditt engagemang och din kreativitet hjälper du varje individ att växa, och du gör skillnad i varje möte.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som vill arbeta nära barnen och bidra till deras utveckling varje dag. Du är utbildad förskollärare och har legitimation, men även du som väntar på din legitimation är välkommen att söka om du kan visa en kvittens från Skolverket. Eftersom du kommer att arbeta nära barn behöver du lämna in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Vi tror att du trivs i en miljö där lek och lärande går hand i hand. Du samarbetar gärna med kollegor och vårdnadshavare, och barnen möter dig som en trygg och lyhörd vuxen som ser, lyssnar och uppmuntrar. Din närvaro och ditt engagemang gör skillnad i både små och stora stunder.
Eftersom arbetet innebär dokumentation och kommunikation med digitala verktyg är det viktigt att du har grundläggande IT-kunskaper. Det är också ett krav att du har god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift, och kan anpassa ditt språk till olika situationer och målgrupper. På vissa områden krävs även B-körkort.
Det är en fördel om du tidigare arbetat i förskola, särskilt med planering och undervisning utifrån läroplanen. Kan du finska eller samiska ser vi det som en tillgång, och även teckenspråk är värdefullt i vår verksamhet.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå är en kommun i stark utveckling och vår samhällsomvandling märks tydligt även inom förskolan. Med runt 40 förskolor arbetar vi gemensamt för att ge varje barn en trygg och lärorik start i livet.
Vi arbetar långsiktigt med att utveckla förskolan och kvalitetssäkra barns rätt till utbildning - alltid utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Det betyder att du blir en del av en organisation där vi lär av varandra, delar erfarenheter och driver utveckling tillsammans. Här får du arbeta i team där samarbete och kollegialt lärande är centralt. Du kan räkna med att både ge och få stöd i vardagen och vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din yrkesroll.
Just nu söker vi förskollärare till dessa områden:
• Boliden/Mobacken
• Sunnanå/Skråmträsk/Klutmark/Burträsk/Bygdsiljum
Låter det här som rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av framtidens förskola i Skellefteå kommun!
Här kan du läsa mer om våra förskolor: https://skelleftea.se/forskola-a-o
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (http://skelleftea.se)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (http://skelleftea.se/formaner)och
se lönestatistik (http://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omgång 40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad
HR-administratör
Elin Westermark 0910-73 50 00 Jobbnummer
9530526