Forskningsingenjör inom Ortopedi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen, som leds av professor Magnus Tägil och tillhör avdelningen för Ortopedi, fokuserar på experimentell ortopedi särskilt biomaterialvetenskap. Vi arbetar med injicerbara bensubstitut som kontrollerat utsöndrar läkemedel inom följande områden; benregeneration, beninfektioner samt bencancer. Forskargruppen består av professor Magnus Tägil, docent Deepak Raina och två doktorander. Vi är nu i behov av en forskningsingenjör för att utöka gruppen. Forskargruppen är lokaliserad på BMC (biomedicinska center) i Lund beläget precis intill Lunds universitetssjukhus. Forskargruppen har samarbetspartners i Danmark, Tyskland och Litauen.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss.
Vi söker en person för att arbeta med arbetsuppgifter som inkluderar arbete inom områden benregeneration och beninfektion:
Arbeta med experimentella djurmodeller (gnagare)
Bilddiagnostik (imaging med CT, PET, SPECT och IVIS)
Histologi (förberedning, snittning och infärgning av vävnadspreparat)
Laborativa arbeten inklusive kemikalie- och avfallshantering
Handledning av studenter (både doktorander och grundutbildnings studenter)
Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.
Doktorsexamen inom Ortopedi
Dokumenterad erfarenhet inom ortopediska djurmodeller
Erfarenhet av arbete med mikrobiologiska organismer och humana celler
Erfarenhet av arbete med avbildningstekniker inklusive Mikro-CT och PET-CT
Inneha tillstånd att arbeta med försöksdjur inom EU
Kunna kommunicera forskningsresultat
Kunna skriva vetenskapliga artiklar
Kunna hantera dataprogram såsom PMOD, CTAn, DataViewer, ImageJ, QuPath och Prism
Vara självgående, ansvarsfull och stukturerad
Goda kunskaper i engelska (både i skrift och tal)
Läkarexamen
Erfarenhet av IVIS-CT användning, Morfologi- samt morfometrisktanalys av historiska preparatÖvrig information
Anställningen tidsbegränsas enligt Särskild visstidsanställning SÄVA 5§ p1 LAS och är på heltid. Önskat tillträdesdatum är 2026-06-01 eller enligt överenskommelse med slutdatum 2027-05-31.
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 LUND
Lunds universitet Kontakt
docent
Deepak Raina deepak.raina@med.lu.se 046-2220740
9885798