Forskningsassistent till HCS
Om jobbet
Arbetets uppdrag kommer att röra utvärdering och design av tekniska lösningar för att stärka Sveriges förmåga inom räddning- och responsområdet. Uppdragen innefattar utredningsarbete och projektledning med krav på kompetens inom kvantitativ och kvalitativ metod, intervjumetod, enkätundersökningar, UX och interaktionsdesign, vetenskaplig analys och textförfattande.
Arbetet kan innebära längre resor inom Sverige med kort varsel, samt datainsamling i fältmiljö.
Om dig
Vi söker dig som har lägst masterexamen i Kognitionsvetenskap, har kunskap i utbildningsdesign och forskningsfältet human factors, samt är orienterad om prehospitala utbildningar med inriktning på katastrofmedicin samt användarutvärdering av tekniska lösningar. Du behärskar både svenska och engelska och har demonstrad förmåga att författa längre texter på hög akademisk nivå. Erfarenhet av forskningsprojekt är meriterande, särskilt inom områden som berör räddningstjänstens uppdrag, användandet av tekniska lösningar som drönare, samhällelig beredskap och katastrofmedicin. Du ska ha erfarenhet av designarbete, UX-forskning, prototyptestning och kunna använda Figma.
Vetenskaplig nyfikenhet och förmåga att tänka självständigt är väsentliga personliga egenskaper. Du förväntas samarbeta med kollegor för att stödja forskargruppens verksamhet. Du ska vara bekväm med att hålla föredrag och presentationer för större grupper.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida
Tjänsten är placerad vid avdelningen för Människocentrerade system (HCS). Undervisning och forskning inom avdelningen omfattar områden som programmering, interaktionsdesign, tjänstedesign, artificiell intelligens och kognitionsvetenskap. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida/hcs
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 4 till 7 månader enligt överenskommelse. Omfattningen är 80-100% enligt överenskommelse.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
