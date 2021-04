Forskningsassistent - Mälardalens Högskola - Datajobb i Västerås

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.AnställningsinformationAnställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2021-06-01 till 2022-03-20Omfattning: HeltidSista dag att ansöka är 2021-04-26Stationeringsort: VästeråsAkademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)2021-04-12Arbetet kommer att utföras inom ramen för projektet ARTIMATION (Transparent Artificial Intelligence and Automation To Air Traffic Management Systems)Befattningen omfattar följande uppgifter:Implementering, samordning och relaterad praktisk utvecklingDefiniera projekthanteringsplan och riskhanteringsplanDefiniera valideringsplanen för rekryteringsförfarandet för testpersonerna i projektetFältstudie, datainsamling och fältstudiedokumentationDataanalys med programmering i PhytonFör anställningen krävs en kandidat- eller magisterexamen i informationsteknik eller motsvarande. Kunskaper i statistisk analys värderas högt. Tjänsten kräver sunda muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter på engelska.Som person är du nyfiken, målinriktad, flexibel, ambitiös och kommunikativ.Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.MeriterandeDu är fördomsfri och intresserad av att samarbeta över gränserna inom och utanför MDH. Lagarbete, organisatoriska och entreprenöriella färdigheter är fördelar.Ytterligare meriter för tjänsten är:Kunskap om, erfarenhet av och/eller intresse för programmering av språk och modellerings- och analysverktyg som Python, C++ och/eller Matlab.Erfarenhet av att definiera EU projekthanteringsplan.Erfarenhet av H2020-projekt, till exempel erfarenhet av att skriva "deliverables" för H2020-projekt.Förmåga att samarbeta med andra forskare samt arbeta självständigt.Intresse för att utveckla metoder och föra in dem i olika tillämpningsområden.Erfarenhet av att skriva forskningsfinansieringsansökan som till exempel Vinnova.