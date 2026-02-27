Forskningsassistent
2026-02-27
Institutet för internationell ekonomi (IIES) söker en forskningsassistent på heltid för att stödja en aktiv forskningsagenda i tillämpad mikroekonomi.
Forskningsassistenten kommer att arbeta nära projektledaren, doktorander och andra forskningsassistenter i en forskningsmiljö där man samarbetar med fokus på arbetsmarknadsekonomi och skapande av humankapital.
IIES är ett av Nordens och Europas ledande forskningsinstitut i nationalekonomi. Institutets målsättning är att producera ledande ekonomisk forskning om viktiga samhällsfrågor. Institutet är en internationell arbetsplats med engelska som arbetsspråk. Vi värdesätter en engagerad, dynamisk och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutet-for-internationell-ekonomi.
Som forskningsassistent kommer du att bidra till flera pågående projekt som använder stora administrativa mikrodataset och experimentella data från Brasilien. Dessa projekt studerar hur färdigheter skapas, matchning på arbetsmarknaden, företags beteende och hur åsikter skapas, genom att använda en kombination av experimentella metoder, ekonometriska metoder avseende reducerad form och text som forskningsdata-tekniker för policyrelevanta frågor.
Anställningen innebär praktiskt arbete i flera av stegen i den empiriska forskningsprocessen, inklusive datakonstruktion, ekonometrisk analys och förberedelse av forskningsresultat. Forskningsassistenten kommer att arbeta tillsammans med projektledaren och kommer att få regelbunden återkoppling.
Forskningsassistentens främsta arbetsuppgifter kommer att innefatta att bygga, rensa och länka stora administrativa dataset och enkätdataset genom att använda Stata, och R eller Python; genom att implementera reproducerbara datarensnings- och analyskanaler med tydlig dokumentation; att utföra ekonometrisk analys, robusta kontroller och replikering och att tillämpa metoder för text som forskningsdata avseende lediga jobb och CV.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Kandidatexamen eller mastersexamen i nationalekonomi eller ett närliggande kvantitativt området (t ex statistik, dataforskning, matematik, datavetenskap eller teknik).
- Mycket goda programmeringskunskaper i minst ett av programmen Stata, R, eller Python; om du ej har kunskaper i Stata, ska du vara villig att lära dig programmet så att du kan använda det utan problem eftersom det är det programmeringsspråk som främst används i projektet.
- Erfarenhet av att arbeta med data, inklusive att rensa, sammanfoga och omvandla stora dataset.
- Förmåga att felsöka kod, arbeta självständigt med tekniska problem och skriva tydlig och väldokumenterad kod.
- Flytande engelska i tal och skrift krävs eftersom engelska är arbetsspråket i projektet.
Det är önskvärt att den sökande har tidigare erfarenhet av att arbeta med stora administrativa dataset, främst matchade data för arbetsgivare-arbetstagare så som RAIS i Brasilien. Förtrogenhet med metoder för text som forskningsdata, så som att behandla och analysera ostrukturerad text från utlysningar av lediga jobb eller CV:n, är en fördel. En omfattande utbildning i ekonometri utöver grundnivå (t ex avancerad ekonometri, kausal slutledning eller paneldatametoder) är också önskvärd. Kunskap i att läsa teknisk dokumentation och administrativt material på portugisiska är en stor fördel, men inte ett krav.
Den ideala sökande är motiverad att lära sig nya metoder, programmeringsspråk och forskningsverktyg, och är stolt över att utföra ett noggrant och väldokumenterat arbete. Du är detaljorienterad, systematisk och kan följa etablerade forskningsregelverk samtidigt som du arbetar självständigt med tekniska frågor. Du förstår när du ska ställa frågor, uppmärksamma oklarheter på ett tidigt stadium och göra tydliga anteckningar om ditt arbete för att säkerställa transparens och reproducerbarhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i utvärderingsprocessen.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är begränsad till sex månader. Önskat startdatum den 1 maj 2026 även om viss flexibilitet är möjlig efter överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Assistant Professor Laia Navarro Sola, mailto:laia.navarrosola@iies.su.se
Ersättning
