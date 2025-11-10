Forskningsassistent
2025-11-10
Kriminologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet och har ca 50 anställda.
Vid institutionen bedrivs högkvalitativ forskning och utbildning i kriminologi med stöd från en väl fungerande administration. Vi intresserar oss bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kriminologiska institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/kriminologiska-institutionen/.
Nu söker vi 3 - 4 forskningsassistenter till forskningsprogrammet Socialtjänstens arbete med brottsprevention - arbetssätt, förutsättningar och utfall (SambA). Projektet har ett övergripande fokus på hur socialtjänsten fungerar som arena för brottsprevention. Detta breda perspektiv kommer att inkludera allt ifrån generella aktiviteter riktade mot alla barn till riktade insatser samt eftervård av unga som skrivs ut från placering utanför hemmet. Projektet inkluderar forskare från både kriminologiska institutionen och institutionen för socialt arbete och sker i samarbete med Stockholms stad.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av kvantitativ datainsamling, delvis på plats i Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar men främst från ett kontor på institutionen. Du kommer att koda uppgifter om barn och unga som är eller har varit aktuella för utredning inom socialtjänsten utifrån ett kodningsschema. Datainsamlingen kommer främst ske genom insamling av uppgifter från akter i stadens digitala sociala system (Paraplysystemet) men vid behov kan även data från fysiska akter behöva inhämtas. Det ingår även kommunikation och administration kopplat till datainsamlingen. Arbetet kräver stor förmåga att utifrån fastställda kriterier kunna kvantifiera den information som finns i akter.
Kodningen sker under ledning av forskarna men arbetsuppgifterna kräver att du arbetar självständigt, noggrant och systematiskt. Arbetet med datainsamlingen kommer att innebära att arbetsplatsen delvis kan komma att förläggas till respektive stadsdelsförvaltning eller på kriminologiska institutionen där forskningsassistenterna kommer att sitta tillsammans för att säkerställa att kodningen sker så likartat som möjligt, varpå distansarbete inte är möjligt. Genom arbetsuppgifterna deltar du i aktuell forskning om hur socialtjänsten arbetar brottsförebyggande och hur det går för barn och unga som fått insatser av socialtjänsten till följd av normbrytande beteende.Kvalifikationer
Vi söker dig med en samhällsvetenskaplig utbildning, gärna en socionom eller någon med masterexamen i kriminologi eller socialt arbete. Du har hög analytisk förmåga och goda kunskaper om forskningsmetodik. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av att ha arbetat med kodning av aktmaterial eller liknande, samt kunskaper om socialtjänstens digitala dokumentationssystem (Paraplysystemet). Kunskaper i forskningsmetodik samt erfarenhet av att arbeta med Excel och om barn och unga i kriminalitet samt socialtjänstens arbetssätt värderas också högt. Du behöver vara strukturerad och kunna arbeta systematiskt eftersom datainsamlingen och kodningen kräver stor noggrannhet. Du behöver även kunna samarbeta bra tillsammans med andra eftersom insamlingen sker i samarbete med andra forskningsassistenter, forskare samt med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad. Tidigare erfarenheter, med goda vitsord, av att arbeta som utredare, forskningsassistent eller liknande är meriterande. För att kunna genomföra datainsamlingen är goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader med möjlighet till förlängning och avser deltid 80 procent. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 15 januari eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av ansvariga forskare Julia Sandahl, mailto:julia.sandahl@criminology.su.se
, och Anna Kahlmeter, mailto:anna.kahlmeter@criminology.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Detta är ett deltidsjobb.
Stockholms Universitet
