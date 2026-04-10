Forskningsamanuens
Vill du arbeta med forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se.
På institutionen finns forskargrupp Klinisk psykiatri som undersöker psykiatrins stora sjukdomsgrupper med olika forskningsmetoder. Inom området Psykiatrisk hjärnstimulering har vi genomfört flera interventionsstudier med fysikaliska metoder såsom transkraniell magnetstimulering (TMS) och Transkraniell Ultraljudsstimulering (TUS) där vi undersöker såväl klinisk som neurobiologisk effekt av behandlingarna. Projekten leds av professor Robert Bodén.
TUS-DEEP är ett projekt som ämnar utveckla en ny psykiatrisk behandlingsmetod för depression med hjälp av den nya tekniken TUS. TUS möjliggör för första gången icke-invasiv hjärnstimulering av subkortikala områden i hjärnan, vilket har potential både för att kartlägga hjärnfunktioner och behandla neurologiska och psykiatriska tillstånd. Deltagarna i projektet utgörs både av friska försökspersoner och patienter med behandlingsresistent depression.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter omfattar administration och medverkan i forskning. Huvuddelen av tjänsten kommer att innefatta datainsamling inom projektet TUS-DEEP. Detta inkluderar att bistå vid applicering av TUS, vid undersökningar med magnetkamera (MR), vid neurofysiologiska mätningar med EEG och eyetracker, samt förberedelser inför dessa moment. Övriga arbetsuppgifter som kan tillkomma inkluderar, men är inte begränsade till, att bistå vid rekryteringsprocessen genom att boka in deltagare, sammanställa data, utföra preliminära statistiska analyser, tvätta data och utföra screeningintervjuer.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå på psykologprogrammet.Det är också krav att du talar god svenska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande med tidigare forskningserfarenhet eller erfarenhet av EEG- och eyetracker-mätningar och att tidigare ha arbetat med patienter med psykiatrisk problematik.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 30 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Robert Bodén, robert.boden@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2026, UFV-PA 2026/1110.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
