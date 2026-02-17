Forskare (vikariat) i proteinbiokemi.
Sveriges lantbruksuniversitet / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-02-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för molekylära vetenskaper
Om jobbet
En tvåmånaders tidsbegränsad anställning som forskare utlyses inom ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningsprogram, med målet att öka kunskapen om biomolekylär fasseparation och kondensation. Den framgångsrika kandidaten kommer att ansluta sig till den dynamiska internationella miljön vid The Plant Catabolism Laboratories om bedriver högklassig tvärvetenskaplig forskning om biomolekylära kondensat, autofagi, kalciumsignalering, proteolys och deras samverkan
Din bakgrund
Vi söker en motiverad forskare med god analytisk förmåga och dokumenterad erfarenhet av studier av proteinstruktur och -funktion. Praktisk erfarenhet av rekombinant proteinexpression samt en bred arsenal av proteinbiokemiska metoder krävs. Utmärkt kommunikationsförmåga i både muntlig och skriftlig engelska förutsätts. För behörighet till tjänsten krävs doktorsexamen i biokemi, molekylärbiologi eller strukturbiologi med relevant inriktning.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
En vikariatsanställning som forskare i proteinbiokemi ledigförklaras vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 90 medarbetare och bildar tillsammans med tre andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom kemi och bioteknologi, växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, samt avancerad infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på institutionens hemsida.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Vikariat 2 månader
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-03.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Peter Bozhkov fornamn.efternamn@slu.se +4618673228 Jobbnummer
9748048