Forskare i svensk hydrologi
Vill du vara med och driva samhällsomställningen mot hållbart vatten för alla? Vi söker passionerade forskare som brinner för att göra världen bättre med ökad kunskap om vatten i mark, sjöar och vattendrag.
På den hydrologiska forskningsenheten utvecklar vi innovativa tjänster inom vatten och klimat, från datainsamling till prognoser och avancerade scenarioverktyg, både i Sverige och globalt. Vi räknar variation i vattentillgång och hydrologiska effekter av samhälls- och klimatförändringar, samt modellerar vattenkvalitet och flöden från källa till hav.
Vi söker nu två engagerade medarbetare till vårt team som forskar inom hydrologiska processer med fokus på Sverige. Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vi söker nu två engagerade medarbetare till vårt team som forskar inom hydrologiska processer med fokus på Sverige. Som forskare hos oss blir du en nyckelperson i ett team där hydrologisk modellering används för direkt samhällsnytta i aktuella frågeställningar. Du kommer att driva spännande projekt, samtidigt som du håller dig i framkant genom omvärldsbevakning, skriver nya projektansökningar och bygger starka relationer med andra myndigheter och svenskt näringsliv.
Du kommer att jobba i en forskningsgrupp där verksamheten stödjer vattenförvaltning och långsiktig samhällsplanering. Gruppen fokuserar på att kvantifiera vattentillgång och dynamik för att ge underlag till omställning enligt politiska mål, bl.a. för hållbar vattenförsörjning, åtgärder mot oönskad översvämning eller mot vattenföroreningar, samt effekter av naturrestaurering och klimatanpassning.
Vetenskapliga arbetsuppgifter inkluderar t.ex. utveckling och utvärdering av hydrologiska modeller, analys av vattentillstånd under olika scenarier, förbättring av modellrutiner för att utvärdera anpassningsåtgärder eller utvärdering av klimatpåverkan på hydrologiska faktorer. Du ska även delta i policydialoger med samhällsaktörer och bidra till utveckling av vattenplaneringstjänst på nationell- och lokal skala. Huvudfokus är på svensk hydrologi men det finns även möjligheter att jobba med europeiska eller globala frågor.
Om dig
Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är en trygg och stabil person med god självinsikt. För att lyckas i rollen behöver du vara kreativ med intresse för omvärlden.
Du har universitetsutbildning med doktorsexamen i hydrologi eller närliggande ämnesområde som SMHI bedömer likvärdigt. Du har påvisad kompetens och vetenskapligt arbetssätt genom vetenskaplig publicering i internationella tidskrifter och är van att ge presentationer för andra forskare och för lekmän.
Du har erfarenhet av hydrologisk modellering med processorienterade modeller och bra förståelse för hydrologiska processer i olika skalor. Du har god kunskap om Sveriges hydrologi, geografi och klimat. Det är starkt meriterande om du har påvisad kompetens av att skriva forskningsansökningar och att leda projekt.
Du ska redan ha tillstånd att bo och arbeta i Sverige för att vara aktuell för tjänsten.
Krav för tjänsten
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
• Bra kommunikationsförmåga
• Goda kunskaper i vetenskaplig programmering kopplat till hantering och utvärdering av modellresultat och stora datamängder
• Goda kunskaper i Microsoft Office eller liknade
Det är meriterande med
• Programmeringskunskaper inom t.ex. R, Python eller FORTRAN.
• Kunskaper i utvecklingsverktyg (t.ex. Git) och automatiserad kvalitetssäkring
• Kunskaper i Linux och superdator-miljö
• Påvisad kompetens inom andra forskningsområden inom SMHIs hydrologiska verksamhet
• Erfarenhet av att jobba internationellt, i internationella teams eller med människor som har olika kulturella bakgrunder
Om du älskar att forska i hydrologi och brinner för vattenförvaltningsfrågor i Sverige, är detta tjänsten för dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning med start i perioden juni-september 2026
Placeringsort: Placering är på SMHIs kontor i Norrköping. Majoriteten av arbetstiden förläggs på kontoret men vi erbjuder möjlighet till distansarbete när det passar verksamheten upp till 1-2 dagar per vecka. Tjänsten innebär 2-4 resor per år (inrikes och utrikes).
Sista dag att ansöka är 20 april 2026
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning och kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
